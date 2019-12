Seite 1: Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT 8G im Test

Der erste Schwung der Custom-Modelle für die Navi-Karten von AMD ist verfügbar. Aber noch längst nicht alle der wichtigsten Modelle haben wir uns angeschaut. Die Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT ist laut diverser Empfehlungen eine dieser Varianten, auf die man einen genauen Blick werfen sollte. Während die Leistung bei fast allen Karten nahezu identisch ist, rückt die Kühlung immer weiter in den Fokus. Einen ausführlichen Test der Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT gibt es auf den nun folgenden Seiten.

Nachdem NVIDIA in den vergangenen Wochen mit einigen Super-Modellen dazwischen gegrätscht ist, widmen wir uns heute wieder einem Modell mit AMD-GPU. Die Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT hat in einigen Tests bereits Bestnoten erhalten und versucht sich nun auch bei uns. Mit der Referenzversion der Radeon RX 5700 und Radeon RX 5700 XT hat AMD noch etwas Luft für seine Boardpartner gelassen. Dieses Potential will unter anderem Sapphire für besagtes Modell nutzen.

Nun folgt also die Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT, die wie jede andere Radeon RX 5700 XT die Navi-10-GPU in der Ausbaustufe mit 2.560 Shadereinheiten verwendet. Wir sprechen hier von 40 Compute Units (CU), pro Compute Units sind 64 Shadereinheiten vorhanden. Diese sind im Vergleich zur GCN-Architektur (Graphics Core Next) etwas anders organisiert – dies haben wir aber ausführlich in der Betrachtung der RDNA-Architektur beleuchtet. Kurz gesagt: AMD kann zwei CUs zu einem Workgroup-Prozessor zusammenfassen. Sinn macht dies, wenn gewisse Workloads zuvor auf zwei CUs aufgeteilt werden mussten, sich diese aber besser in einer CU bearbeiten lassen.

Aufgrund der Speicheranbindung sehen wir 64 Render Backends (ROPs). Mit den ROPs einher geht auch das identische Speicherinterface mit einer Breite von 256 Bit. Dieses spricht jeweils 8 GB an GDDR6-Speicher an, der in acht Speicherchips verbaut ist. Der Speicher kommt auf einen Takt von 1.800 MHz (pro Pin 14,4 GBit/s) und erreicht somit eine Speicherbandbreite von 460,8 GB/s. Die Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT besitzt 160 Textureinheiten.

Gegenüberstellung der Radeon RX 5700 Serie Modell Radeon RX 5700 XT Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT Preis 419 Euro 465 Euro Technische Daten GPU Navi 10 Navi 10 Fertigung 7 nm 7 nm Transistoren 10,3 Milliarden 10,3 Milliarden GPU-Takt (Basis) 1.605 MHz 1.770 MHz GPU-Takt (Game) 1.755 MHz 1.905 MHz GPU-Takt (Boost) 1.905 MHz 2.010 MHz Speichertakt 1.750 MHz 1.750 MHz Speichertyp GDDR6 GDDR6 Speichergröße 8 GB 8 GB Speicherinterface 256 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 448 GB/s 448 GB/s Shadereinheiten 2.560 2.560 Textureinheiten 160 160 ROPs 64 64 TGP 225 W 265 W

Die Anzahl der Modelle der Radeon RX 5700 XT die einen Boost-Takt von mehr als 2.000 MHz versprechen ist relativ lang und liegt im Bereich von einem Dutzend Karten. Mit einem Boost-Takt von 2.010 MHz ist die Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT in guter Nachbarbarschaft.