TEST
Fractal Design Pop 2 Air RGB im Test

Kauftipp unter den günstigen Airflow-Gehäusen?

Portrait des Authors


Nach längerer Pause führt Fractal Design seine Einsteigerserie fort. Das Pop 2 Air soll als preiswertes Meshgehäuse mit starkem Airflow auftrumpfen und wird dabei in drei Varianten angeboten.

Die ersten Pop-Modelle kamen 2022 mit dem Pop Air und dem Pop Silent auf den Markt. Die beiden Midi-Tower wurden als günstigere und einfacher ausgestattete Alternative zu den Define- und Meshify-Modellen platziert und kamen zu Preisen von weit unter 100 Euro auf den Markt. Vier Jahre später ist es nun Zeit für die nächste Generation. Dabei bringt Fractal Design zumindest vorerst nur ein Pop 2 Air auf den Markt – das dafür aber gleich in drei Varianten.

Der neue Midi-Tower wurde als Airflow-Gehäuse entwickelt. Dafür gibt es Mesh an Front und Deckel sowie drei vormontierte 120-mm-Frontlüfter. Beim Pop 2 Air Solid (mit Stahlseitenteil) und beim Pop 2 Air TG (mit Glasseitenteil) sind diese Lüfter unbeleuchtet. Beim Pop 2 Air werden hingegen A-RGB-Lüfter verbaut. Nur das Pop 2 Air wird sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten, die anderen Varianten gibt es nur in Schwarz.

Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB
Fractal Design Pop 2 Air RGB

Alle Pop-2-Air-Varianten sollen unter 100 Euro kosten. Für Pop 2 Air Solid und Pop 2 Air TG setzt Fractal Design jeweils eine UVP von 89,99 Euro an. Das Pop 2 Air RGB soll 99,99 Euro kosten. Gegenüber den Launch-Preisen der Vorgängergeneration ist das eine ziemlich verträgliche Preissteigerung von jeweils 5 Euro.

Fractal Design Pop 2 Air RGB

Dem Gehäuse liegen Anleitung, Garantiehinweise, Montagematerial und einige schwarze Kabelbinder bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:

Eckdaten: 
Bezeichnung: Fractal Design Pop 2 Air
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 215 x 462 x 481 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 1x 3,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360 mm, Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 41,6 cm
Gewicht: etwa 7,4 kg
Preis: 99,99 Euro (bzw. 89,99 Euro für die Varianten ohne A-RGB-Lüftern)
