Werbung
Als Nachfolger der bereits gut zwei Jahre alten ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, die viele sicher noch kennen und auch noch benutzen, hat ASUS mit der Harpe Ace II nun einen Nachfolger auf den Markt gebracht. Der soll mit einem technischen Update die Lücke zwischen der Mini und der Extreme füllen.
Im Grunde hat ASUS mit der Harpe Ace II nun ein vollständiges Portfolio im Bereich der Gaming-Mäuse aus einer Modellreihe abgedeckt. Mit der Mini-Version richtet man sich an Nutzer, die die Maus gerne mal mit auf eine Businessreise nehmen und dabei etwas Kompaktes suchen, und die Mini ist gleichzeitig auch für die Leute interessant, die kleinere Hände haben. Mit der Extreme-Variante richtet man sich eher an die Enthusiasten, die immer auf der Suche nach dem absoluten Maximum sind. Dementsprechend setzt man hier auf Carbon mit aktueller Technik im Inneren. Dazwischen fehlte aber leider etwas, und da die Harpe Ace Aim Lab Edition nun auch schon ein paar Jahre alt ist und die Technik sich weiterentwickelt hat, war es abzusehen, dass etwas in Form der ASUS ROG Harpe Ace II kommen muss, um die Lücke zu schließen.
Technische Daten
|Modell:
|ASUS ROG Harpe Ace II
|Grifftyp:
|Claw-, Finger- und Palm-Grip
|Sensor Typ:
|Optisch (ROG AimPoint Pro)
|Abtastrate:
|Bis zu 42.000 DPI
|Max Beschleunigung:
|50 g
|Max Geschwindigkeit:
|750 IPS
|Polling Rate:
|USB & RF 2,4 GHz - bis 8.000 Hz mit ROG Polling Rate Booster
|Switches:
|ROG Optical Micro Switches
|Zusätzliche Tasten:
|3
|Anschlüsse:
|USB 2.0
Bluetooth 5.1
RF 2.4GHz
|Design & Features:
|Ergonomisch, PBT Haupttasten
|Gleitfüße:
|2x PTFE
|Kabel:
|2,0 Meter
|Abmessungen:
|126,1 x 63,9 x 39,7 mm
|Gewicht:
|48 g (ohne Kabel)
|Preis:
|ca. 150 Euro