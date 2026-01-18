News
TEST
ASUS ROG Harpe Ace II im Test

Technisches Update bei reduziertem Gewicht

Portrait des Authors


Seite 1: ASUS ROG Harpe Ace II im Test: Technisches Update bei reduziertem Gewicht
Seite 1: ASUS ROG Harpe Ace II im Test: Technisches Update bei reduziertem Gewicht Seite 2: Die Maus im Detail Seite 3: Die Software Seite 4: Praxiseinsatz und Fazit
2

Als Nachfolger der bereits gut zwei Jahre alten ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, die viele sicher noch kennen und auch noch benutzen, hat ASUS mit der Harpe Ace II nun einen Nachfolger auf den Markt gebracht. Der soll mit einem technischen Update die Lücke zwischen der Mini und der Extreme füllen.

Im Grunde hat ASUS mit der Harpe Ace II nun ein vollständiges Portfolio im Bereich der Gaming-Mäuse aus einer Modellreihe abgedeckt. Mit der Mini-Version richtet man sich an Nutzer, die die Maus gerne mal mit auf eine Businessreise nehmen und dabei etwas Kompaktes suchen, und die Mini ist gleichzeitig auch für die Leute interessant, die kleinere Hände haben. Mit der Extreme-Variante richtet man sich eher an die Enthusiasten, die immer auf der Suche nach dem absoluten Maximum sind. Dementsprechend setzt man hier auf Carbon mit aktueller Technik im Inneren. Dazwischen fehlte aber leider etwas, und da die Harpe Ace Aim Lab Edition nun auch schon ein paar Jahre alt ist und die Technik sich weiterentwickelt hat, war es abzusehen, dass etwas in Form der ASUS ROG Harpe Ace II kommen muss, um die Lücke zu schließen.

Technische Daten

Modell:ASUS ROG Harpe Ace II
Grifftyp: Claw-, Finger- und Palm-Grip
Sensor Typ: Optisch (ROG AimPoint Pro)
Abtastrate: Bis zu 42.000 DPI
Max Beschleunigung: 50 g
Max Geschwindigkeit: 750 IPS
Polling Rate: USB & RF 2,4 GHz - bis 8.000 Hz mit ROG Polling Rate Booster
Switches: ROG Optical Micro Switches
Zusätzliche Tasten: 3
Anschlüsse: USB 2.0
Bluetooth 5.1
RF 2.4GHz
Design & Features: Ergonomisch, PBT Haupttasten
Gleitfüße: 2x PTFE
Kabel: 2,0 Meter
Abmessungen: 126,1 x 63,9 x 39,7 mm
Gewicht: 48 g (ohne Kabel)
Preis: ca. 150 Euro
