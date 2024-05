DDR5-Speicher kann inzwischen problemlos mit Transferraten von 8.000 MT/s und mehr erstanden werden. Nachdem wir uns zwei Kits mit 8.000 MT/s bereits angeschaut, folgen heute die Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38. Während die ersten Kits über CAS Latency von 40 verfügten, lassen sich beim heutigen Test-Kit mit CL38 die Timings noch etwas schärfer einstellen. Wir haben uns das weiße Kit mit RGB-Beleuchtung einmal genauer angeschaut.

Immer höhere Transferraten, Module mit 24 GB als Zwischengröße, XMP 3.0 für Intel oder EXPO für AMD – die Auswahl an DDR5-Speicher ist groß. Vielen drückt aktuell der Schuh, denn es deutet sich eine Verteuerung des Speichers an, die DRAM-Preise steigen und entsprechend entwickeln sich die Speicherpreise aus einem Tief im Sommer und Herbst 2023 nun teilweise deutlich nach oben. Panik beim Kauf ist sicherlich noch keine angebracht, aber wer ohnehin die Anschaffung einer neuen Plattform oder eines schnelleren Speichers plant, der sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen. Für dieses Jahr werden Preissteigerungen im Bereich von 20 bis 30 %, vielleicht sogar mehr, erwartet.

Aktuell sind etwa 8.000 MT/s die Schallmauer dessen, was Intels Raptor-Lake-(Refresh)-Prozessoren erreichen können. Für die Ryzen-CPUs kann es bis 7.200 MT/s gehen, ohne dass der Nutzer neben den EXPO-Einstellungen viel mehr machen muss. Dies ist jedoch immer alles abhängig vom jeweiligen Mainboard, der Qualität des Prozessors bzw. des Speichercontrollers und des Speicherkits selbst. Je weiter man sich an die Grenze herantastet, desto häufiger kann es auch vorkommen, dass es zu Instabilitäten kommt. Das Mainboard auf dem aktuellsten BIOS zu halten, ist häufig schon einmal der Weg in die richtige Richtung – vor allem auf der AM5-Plattform, die zuletzt größere Sprünge in der Speicherleistung gemacht hat.

Klevv ist am deutschen Markt aktuell mit etwa einem Dutzend Speicherkits vertreten. Die hier getesteten Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 sind das aktuelle Top-Produkt am Markt, wenngleich man bereits Kits mit 8.400 MT/s auf der Produktseite führt. Lange kann es also nicht mehr dauern.

Hersteller und Bezeichnung Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38-48-48-128, 2x 16 GB

Modulhöhe 42,5 mm Rank Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 290 Euro

Homepage Klevv XMP / EXPO XMP 3.0 / EXPO Garantierte Timings CL38-48-48-128

Spannung 1,55 V Chips Sk hynix (A-Die) Eigenschaften RGB-Beleuchtung

Garantiezeit eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 32 GB (2x 16 GB)

Beim Arbeitsspeicher fokussiert sich in technischer Sicht alles auf die Frequenz und die gebotenen Timings. Im Falle der Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 sprechen wir von CL38-48-48-128. Die schon von uns getesteten Corsair Dominator Titanium RGB kamen bei 8.000 MT/s auf Timings von CL38-48-48-98 und damit etwas schärferen Sub-Timings. Was bei Corsair auch mit einer Spannung von 1,4 V ermöglicht wurde, setzt bei Klevv 1,55 V voraus – eine durchaus sportliche Spannung für DDR5-Speicher.

Die 8.000 MT/s sind bei den Timings sowohl in eine XMP-3.0- für Intel-Prozessoren wie auch einen EXPO-Profil für AMD-Prozessoren hinterlegt.

Klevv verwendet, wie in der Tabelle erwähnt, DDR5-Chips von Sk hynix. Diese sitzen nebst PMIC und den weiteren Komponenten auf einem gewohnt schwarzen PCB. Darüber setzt Klevv die für die Cras-RGB-Serie vorgesehenen Heatspreader ein. Diese sind in dieser Variante weiß mit gestanzten Vertiefungen versehen. Die weiße Oberfläche reicht aber nur bis in etwa zur Höhe des PCBs, darüber setzt ein glänzend schwarze Leiste mit Hersteller- und Modellschriftzug und wiederum darüber die RGB-Leiste.

Die obere Leiste des Heatspreaders zieht die halbtransparente RGB-Leiste in einer Rundung rings um die Oberseite des Speichers. In der Mitte findet sich das glänzende Schwarz der Seiten wieder. Angesteuert werden können die RGB-LEDs von Drittanbieter-Software von ASUS, Gigabyte, MSI und ASrock.

Benchmarks

Mit dem aktuellen BIOS 1501 können wir die 24- und 32-GB-Module problemlos auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex betreiben. Ein kurzer Test war auch mit dem Gigabyte Z790 AORUS Elite AX erfolgreich. Auch auf AMDs AM5-Plattform liefen die Module, allerdings dann nicht mehr im 1:1:1-Teilerverhältnis.

Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Als Prozessor kam ein Core i9-13900K zum Einsatz.

Synthetische Benchmarks

AIDA64 Lesedurchsatz Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 128836XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 127676XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 127075XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 122052XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 119015XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 115854XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 113490XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 113320XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 110755XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 109740XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 107681XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 106503XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 105266XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 101172XX DDR5-6600 CL34 100940XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 99342XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 98849XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 98615XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92627XX DDR5-6000 CL34 92406XX Micron DDR5-5600 CL46 87957XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 84014XX Micron DDR5-5200 CL42 82275XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 126497XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 124325XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 123548XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 112287XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 110742XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 109713XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 109440XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 109350XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 106781XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 104097XX DDR5-6600 CL34 96130XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 95340XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93434XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 92772XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 92424XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 91472XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 90971XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 88340XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87631XX DDR5-6000 CL34 87302XX Micron DDR5-5600 CL46 77244XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74288XX Micron DDR5-5200 CL42 72893XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 123475XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 121245XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 121000XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 110885XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 109484XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 109171XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 108800XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 108370XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 105089XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 104874XX DDR5-6600 CL34 96568XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 96427XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 95740XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 94672XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 94567XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 94419XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93416XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 92064XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87347XX DDR5-6000 CL34 87222XX Micron DDR5-5600 CL46 78440XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74796XX Micron DDR5-5200 CL42 73929XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Speicherlatenz Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 54.6XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 56.6XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 58.4XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 59.2XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 59.2XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 59.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 59.4XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 60.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 65.7XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 65.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 66.0XX DDR5-6600 CL34 66.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 66.6XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 66.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 69.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 69.5XX DDR5-6000 CL34 70.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 71.5XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 72.0XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 72.3XX Micron DDR5-5600 CL46 80.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 82.7XX Micron DDR5-5200 CL42 83.0XX ns Weniger ist besser

Hohe Durchsatzraten bei niedrigen Timings haben die Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 im AIDA64 zu bieten. Wer es auf möglichst hohe Benchmark-Werte abgesehen hat, der ist hier ganz richtig.

Y-Cruncher 1T (500M) Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 81.454XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 82.950XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 83.014XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 83.167XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 84.110XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 85.307XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 85.487XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 88.880XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 90.527XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 90.827XX DDR5-6600 CL34 90.920XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 90.945XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 91.028XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 91.113XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 91.452XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 91.585XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 92.758XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92.791XX DDR5-6000 CL34 93.049XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 93.861XX Micron DDR5-5200 CL42 101.095XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 101.752XX Micron DDR5-5600 CL46 102.017XX s Weniger ist besser

Y-Cruncher nT (500M) Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 8.398XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 8.487XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 8.495XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 8.541XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 8.719XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 8.797XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 8.801XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 8.934XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 8.984XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 9.001XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 9.126XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 9.331XX DDR5-6600 CL34 9.370XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 9.480XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 9.482XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 9.503XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 9.529XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 9.530XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 9.597XX DDR5-6000 CL34 9.694XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 10.126XX Micron DDR5-5600 CL46 10.216XX Micron DDR5-5200 CL42 10.331XX s Weniger ist besser

Mit die besten Werte erreichen wir mit dem Kit auch im Y-Cruncher für den Single- und Multi-Threaded-Test.

Temperaturen 30 Minuten Speichertest KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 53.3XX Micron DDR5-5200 CL42 54.0XX Micron DDR5-5600 CL46 54.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 55.0XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 58.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 62.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 66.0XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 67.0XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 68.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 Alternative 70.1XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 RGB-Top 70.5XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 71.0XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 71.2XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 72.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 72.8XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 74.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 75.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 77.0XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 78.3XX in °C Weniger ist besser

Überraschend gut halten sich die Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 unter Dauerlast in den Temperaturen. Diese bei 1,55 V, die sicherlich kein positiver Aspekt des Kits sind, halten zu können, ist keine Selbstverständlichkeit.

Gaming-Benchmarks

Control 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 203.9XX 141.6XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 202.7XX 139.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 201.2XX 132.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 200.7XX 131.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 199.9XX 127.7XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 199.2XX 138.8XX DDR5-6600 CL34 199.1XX 131.5XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 199.0XX 128.1XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 198.8XX 127.9XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 198.8XX 138.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 198.7XX 130.4XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 198.5XX 138.5XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 198.5XX 127.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 198.1XX 130.5XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 198.1XX 130.2XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 197.7XX 129.0XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 197.2XX 126.6XX DDR5-6000 CL34 197.1XX 132.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 195.2XX 130.4XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 185.2XX 127.3XX Micron DDR5-5600 CL46 185.1XX 111.3XX Micron DDR5-5200 CL42 184.7XX 110.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 184.0XX 111.7XX FPS Mehr ist besser

Control 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 135.3XX 96.5XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 135.2XX 107.4XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 135.2XX 98.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 135.1XX 96.3XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 135.1XX 97.4XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 135.1XX 96.7XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 135.0XX 95.7XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 135.0XX 96.2XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 135.0XX 96.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 134.9XX 96.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 134.8XX 96.2XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 134.7XX 96.0XX DDR5-6600 CL34 134.5XX 95.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 134.5XX 96.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 134.3XX 96.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 134.2XX 93.3XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 134.2XX 97.0XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 134.1XX 97.1XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 134.0XX 89.7XX DDR5-6000 CL34 133.9XX 93.8XX Micron DDR5-5600 CL46 131.6XX 87.6XX Micron DDR5-5200 CL42 131.5XX 87.7XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 130.4XX 87.2XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 147.9XX 83.0XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 147.9XX 83.1XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 147.7XX 89.4XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 147.6XX 89.3XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 147.5XX 89.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 147.2XX 89.0XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.0XX 82.2XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 146.9XX 89.3XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 146.8XX 89.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 146.6XX 89.9XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 146.1XX 88.7XX DDR5-6600 CL34 145.3XX 81.6XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 145.2XX 89.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 144.8XX 81.3XX DDR5-6000 CL34 144.4XX 81.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 143.9XX 81.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 143.3XX 80.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 142.6XX 93.8XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 141.9XX 81.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 139.7XX 81.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 138.8XX 80.2XX Micron DDR5-5200 CL42 134.6XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 134.4XX 79.6XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 96.8XX 72.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 96.6XX 68.4XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 96.6XX 72.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 96.5XX 68.2XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 96.5XX 72.4XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 96.3XX 72.1XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 96.3XX 70.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 96.2XX 72.3XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 95.5XX 68.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 95.3XX 72.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 95.3XX 70.6XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 95.1XX 70.5XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 95.0XX 70.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 94.9XX 68.2XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 94.9XX 71.6XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 94.8XX 68.5XX DDR5-6000 CL34 94.5XX 69.7XX DDR5-6600 CL34 94.5XX 68.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 94.3XX 67.2XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 93.8XX 70.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 93.3XX 69.8XX Micron DDR5-5600 CL46 91.2XX 68.1XX Micron DDR5-5200 CL42 91.1XX 68.3XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 407.9XX 310.3XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 407.8XX 305.0XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 406.3XX 304.8XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 405.6XX 305.0XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 405.1XX 304.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 402.5XX 282.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 400.0XX 282.3XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 399.8XX 274.1XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 399.4XX 274.2XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 399.1XX 274.3XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 398.5XX 274.0XX DDR5-6600 CL34 398.4XX 276.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 398.4XX 283.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 397.7XX 274.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 397.5XX 274.7XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 397.2XX 247.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 396.2XX 272.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 395.7XX 266.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 395.6XX 275.1XX DDR5-6000 CL34 394.8XX 277.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 389.9XX 274.5XX Micron DDR5-5600 CL46 388.9XX 273.2XX Micron DDR5-5200 CL42 388.3XX 272.4XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 318.9XX 216.2XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 318.1XX 216.6XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 317.2XX 219.0XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 316.7XX 217.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 316.5XX 216.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 313.0XX 214.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 312.9XX 212.9XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 311.9XX 215.4XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 311.9XX 218.0XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 311.8XX 219.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 311.7XX 219.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 311.3XX 216.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 311.2XX 216.9XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 311.2XX 216.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 311.1XX 215.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 310.9XX 219.1XX DDR5-6000 CL34 310.6XX 215.2XX DDR5-6600 CL34 310.5XX 214.1XX Micron DDR5-5200 CL42 310.4XX 212.4XX Micron DDR5-5600 CL46 310.3XX 212.5XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 310.2XX 212.0XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 310.0XX 217.9XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 309.5XX 218.4XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 251.3XX 147.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 249.9XX 144.2XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 249.9XX 146.0XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 248.7XX 146.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 248.1XX 147.6XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 247.3XX 146.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 246.7XX 146.0XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 245.5XX 135.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 242.1XX 145.5XX DDR5-6600 CL34 240.7XX 140.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 239.2XX 142.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 235.3XX 140.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 235.2XX 135.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 235.1XX 138.9XX DDR5-6000 CL34 234.8XX 132.8XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 234.8XX 135.2XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 234.1XX 135.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 233.3XX 141.6XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 229.5XX 135.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 229.3XX 135.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 214.2XX 122.0XX Micron DDR5-5600 CL46 213.9XX 122.2XX Micron DDR5-5200 CL42 213.6XX 122.5XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 182.2XX 112.5XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 181.3XX 116.8XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 181.1XX 114.6XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 180.9XX 113.9XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 180.7XX 112.8XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 180.5XX 113.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 180.4XX 112.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 180.3XX 113.8XX DDR5-6600 CL34 180.0XX 115.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 179.8XX 115.7XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 179.5XX 112.6XX DDR5-6000 CL34 179.3XX 115.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 178.5XX 117.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 178.4XX 117.6XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 178.4XX 117.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 178.3XX 116.1XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 178.0XX 109.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 177.9XX 116.2XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 177.6XX 111.8XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 177.3XX 112.5XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 176.2XX 106.1XX Micron DDR5-5600 CL46 175.9XX 106.5XX Micron DDR5-5200 CL42 175.3XX 108.0XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 216.6XX 148.2XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 216.5XX 148.4XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 216.3XX 148.5XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 216.2XX 148.0XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 216.0XX 148.1XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 215.9XX 138.3XX DDR5-6600 CL34 213.4XX 131.1XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 212.6XX 137.0XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 212.4XX 136.7XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 212.2XX 136.5XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 212.1XX 136.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 211.0XX 133.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 210.7XX 131.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 210.7XX 130.1XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 210.3XX 130.9XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 210.2XX 135.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 210.1XX 130.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 209.9XX 130.9XX DDR5-6000 CL34 208.9XX 134.4XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 205.7XX 133.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 200.8XX 126.5XX Micron DDR5-5200 CL42 200.5XX 127.1XX Micron DDR5-5600 CL46 200.4XX 126.7XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 118.6XX 92.2XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 118.4XX 92.2XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 118.4XX 92.0XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 118.3XX 92.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 118.3XX 92.1XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 118.2XX 91.0XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 118.1XX 83.1XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 117.5XX 82.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 117.4XX 82.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 117.3XX 90.3XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 116.9XX 82.2XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 116.9XX 87.7XX DDR5-6600 CL34 116.8XX 85.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 116.8XX 87.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 116.7XX 87.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 116.6XX 86.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 116.5XX 87.9XX DDR5-6000 CL34 116.2XX 84.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 115.8XX 81.4XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 115.0XX 80.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 108.9XX 79.6XX Micron DDR5-5200 CL42 108.5XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 108.4XX 79.5XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 149.8XX 114.5XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 149.8XX 115.2XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 149.6XX 115.0XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 148.8XX 114.7XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 148.6XX 114.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 148.5XX 114.8XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 148.2XX 114.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.5XX 113.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 145.2XX 109.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 145.2XX 115.1XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 145.1XX 115.0XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 144.7XX 114.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 144.4XX 114.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 143.1XX 106.6XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 143.1XX 108.0XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 143.0XX 108.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 142.9XX 108.1XX DDR5-6600 CL34 139.5XX 98.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 137.1XX 99.8XX DDR5-6000 CL34 135.4XX 97.9XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 128.8XX 90.7XX Micron DDR5-5600 CL46 128.6XX 91.0XX Micron DDR5-5200 CL42 128.4XX 91.2XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 111.8XX 89.4XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 111.7XX 86.0XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 111.7XX 85.9XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 111.5XX 84.9XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 111.5XX 85.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 111.2XX 85.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 111.1XX 84.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 110.7XX 84.3XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 110.4XX 87.6XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 110.2XX 87.6XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 110.0XX 87.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 109.9XX 87.5XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 108.7XX 87.3XX DDR5-6600 CL34 108.5XX 85.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 107.9XX 84.7XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 107.7XX 83.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 107.2XX 83.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 106.9XX 82.9XX DDR5-6000 CL34 106.8XX 85.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 106.8XX 83.0XX Micron DDR5-5200 CL42 106.7XX 85.2XX Micron DDR5-5600 CL46 106.7XX 85.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 104.8XX 84.7XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 276.2XX 183.9XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 276.0XX 182.6XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 275.8XX 182.1XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 275.1XX 184.9XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 274.3XX 183.6XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 274.2XX 184.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 273.6XX 184.5XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 270.9XX 177.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 270.6XX 177.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 270.2XX 177.4XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 269.6XX 175.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 268.7XX 169.8XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 268.0XX 170.9XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 267.9XX 172.9XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 267.9XX 170.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 267.7XX 170.6XX DDR5-6600 CL34 267.6XX 167.8XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 266.2XX 175.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 265.3XX 172.4XX DDR5-6000 CL34 262.3XX 159.1XX Micron DDR5-5600 CL46 259.6XX 160.0XX Micron DDR5-5200 CL42 259.4XX 160.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 256.0XX 150.6XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 224.2XX 158.5XX Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 224.1XX 158.4XX Patriot Viper XTREME 5 RGB 32GB DDR5-8000 CL38 224.0XX 158.5XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 223.9XX 158.3XX Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8200 CL40 223.9XX 158.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40 223.7XX 158.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 223.6XX 158.4XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 32 GB CL34 223.3XX 158.0XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 222.8XX 158.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 221.6XX 156.9XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7200 CL36 221.6XX 158.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 220.8XX 156.3XX DDR5-6600 CL34 220.8XX 157.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 219.6XX 164.7XX KLEVV Bolt V DDR5-6800 32 GB CL34 219.5XX 157.8XX ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 219.5XX 164.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 2x 32 GB DDR5-6400 CL32 219.4XX 164.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 219.3XX 164.3XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 219.1XX 164.5XX DDR5-6000 CL34 218.5XX 157.1XX Corsair Dominator Titanium First Edition DDR5-7400 CL38 216.2XX 155.9XX Micron DDR5-5600 CL46 212.6XX 156.3XX Micron DDR5-5200 CL42 212.2XX 156.1XX FPS Mehr ist besser

Fazit

Bei der Wahl des richtigen Arbeitsspeichers spielen gleich mehrere Faktoren eine Rolle. Für den Spieler reicht es sicher, wenn er sich für ein Kit im Sweet-Spot entscheidet. Bei den Ryzen-Prozessoren wäre dies ein EXPO-Kit im Bereich von DDR5-6400 mit niedrigen Timings, bei Intel kann man ruhig bis DDR5-7200 und ebenfalls niedrigen Timings gehen.

Wer Spaß im DDR5-Overclocking und den zahlreichen Optimierungsschritten hat, der kommt mit dem Speichercontroller in Intels Raptor-Lake-Prozessoren noch ein paar Schritte weiter – mehr als 120 GB/s an Speicherbandbreite und etwa 50 ns in der Latenz. Soll es dann ein High-End-Kit sein, bedeutet dies aber nicht gleich, dass auch ein jedes zusammen mit dem eigenen Prozessor funktioniert, denn garantiert werden können 8.000 MT/s auch bei einem Core i9-14900K(S) nicht.

Die Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 sind ein solches High-End-Kit, die ein entsprechendes XMP-3.0- und EXPO-Profil zu bieten haben. Mit Sk hynix A-Dies selektieren die Hersteller ihre Kits bereits ab Werk recht gut, denn es macht für sie rein wirtschaftlich Sinn, die guten Chips und Module in die schnellen Kits zu packen und die schlechteren entsprechend in die langsameren.

Ohne jegliches Zutun des Nutzers kommen die Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 auf die erwartete Leistung – sowohl in den synthetischen Benchmarks wie auch den Spielen. Die Luft ist bei 8.000 MT/s CL38/40 recht dünn, die Unterschiede sind sehr gering. Oft bewegen wir uns im Bereich der Messgenauigkeit.

Wenn man dem Kit etwas ankreiden kann, dass ist dies die notwendige Spannung. Klevv hinterlegt eine Spannung von 1,55 V (VDD und VDDQ) im Profil, was deutlich mehr ist, als bei den meisten Kits in dieser Leistungsklasse, die mit 1,45 V auskommen. Immerhin bleiben die Module trotz der recht hohen Spannung noch kühl und werden nicht übermäßig warm. Der Versuch das Kit mit 1,45 oder 1,5 V zu betreiben ging schief.

Daher haben wir auch kein großes OC-Potential erwartet, was sich im Rahmen einer kurzen Untersuchung auch bestätigte. 1,55 V und 8.000 MT/s mit den Timings sind wohl das Maximum dessen, was möglich ist – hart auf Kante genäht also, wenn man sich die Spannung noch einmal vor Augen führt.

Sehr gut gefallen hat uns die Optik der Klevv Cras XR5. Die weißen Heatspreader müssen aber gefallen, denn in Schwarz gibt es das Kit leider nicht. Mit einer Bauhöhe von 42,5 mm sind sie auch nicht besonders groß, was die Kompatibilität zu den meisten Luftkühlern gewährleisten sollte. Sehr schick ist auch die RGB-Beleuchtung und deren Umsetzung.

Preislich geht es bei den DDR5-Kits mit 8.000 MT/s und CL38 bei knapp über 200 Euro los – zumindest für einzelne Kits, während die Masse in dieser Leistungsklasse ab 250 Euro zu finden ist. Die Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 sollen nun 290 Euro kosten und damit gehört es eher zu den teureren Kits. So wirklich gerechtfertigt ist dies nur, wenn man die notwendige Spannung ausblendet. Es wird sich aber noch zeigen müssen, wie sich die Preise langfristig entwickeln.

Klevv Cras XR5 RGB DDR5-8000 CL38 Pro gute Leistung

schicke Optik

RGB-Beleuchtung

niedrige Bauhöhe Kontra 1,55 V notwendig

vergleichsweise teuer

