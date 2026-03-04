Werbung

Das eigene Smartphone ist vielleicht das, was man am häufigsten am Tag in der Hand hält. In diesem Testbericht stellen wir heute das neue Pixel 10a von Google auf den Prüfstand, das "Einsteiger-Smartphone" der Amerikaner, für das unter anderem die beste Smartphone-Kamera im Preisbereich unter 550 Euro versprochen wird.

Anmerkung: Dieser Bericht stammt im Original von unserer niederländischen Partnerseite TechnologyInsider.nl und wurde übersetzt und angepasst.

Das Google Pixel 10a startet zu einem Preis von 549 Euro im Google-Store. Dafür bekommt man 128 GB an Speicher, was in der heutigen Zeit schon recht knapp bemessen ist und auch nicht per Speicherkarte erweitert werden kann. Soll der Speicher auf 256 GB verdoppelt werden, müssen insgesamt 649 Euro eingeplant werden. Unter der Haube steckt ein Tensor G4, der aus der Pixel-9-Generation bekannt ist. Der schnellere Tensor G5 bleibt also Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL vorbehalten.

Das Actua-Display misst 6,3 Zoll und löst mit 1.080 x 2.424 Bildpunkten auf, die Wiederholfrequenz wird dynamisch in einem Bereich von 60 und 120 Hz angepasst.

Die drahtlose Technologie ist ähnlich wie bei der vorherigen Version. Allerdings können Sie hier Bluetooth 6.0 verwenden und das Gerät unterstützt die Fähigkeit, Notfall-SMS über Satellit zu versenden.

Das Pixel 10a kann mit einem Kabel mit 30 W und kabellos mit 10 W aufgeladen werden. Das ist eine marginale Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell. Der Akku ist allerdings deutlich größer. Das Pixel 9a fasst 4.492 mAh, das neue Modell bietet 5.100 mAh.

Schön, aber eigentlich viel wichtiger als die reine Technik ist der hervorragende Support, den Google für seine Pixel-Geräte bietet. Sieben Jahre lang gibt es Sicherheitsupdates und Zugriff auf die neueste Version von Android. Außerdem fügt das Unternehmen über sogenannte Feature Drops regelmäßig neue Funktionen hinzu, was die Geräte langfristig attraktiv macht.

Auf dem Pixel läuft eine Standardversion von Android. Zusätzlich eingespielte Werbung, wie sie teils im Einsteiger-Bereich zu finden ist, gibt es hier also nicht.

Der Kamera-Bump fehlt

Das Pixel 10a ist eines der wenigen Telefone auf dem Markt, die keinen "Buckel" haben. Die meisten Telefone haben Kameras auf der Rückseite, die etwas herausragen. Viele Hersteller machen diese Kamerainsel zu etwas Besonderem. Das Pixel 10a ist auf der Rückseite völlig flach, insgesamt sogar flacher als sein Vorgänger.

Nach all den Jahren ausufernder Kamerasysteme: Es ist schon etwas Besonderes, ein Telefon einfach durch die Finger gleiten zu lassen, ohne an einer Stelle eine Erhebung zu spüren.

Das Google Pixel 10a ist relativ klein. Das Display besitzt eine Diagonale von 6,3 Zoll, das Gehäuse misst 153,9 x 73 x 9 mm bei einem Gewicht von 183 g. Das ist relativ kompakt, vor allem wenn das Gerät mit einem modernen Flaggschiffmodell verglichen wird. Letztere wiegen oftmals 40 g mehr und sind größer. Kurz gesagt: Das Pixel 10a liegt gut in der Hand und verschwindet problemlos in den meisten Hosentaschen.

Gleichzeitig ist das Pixel 10a widerstandsfähiger gegen Wasser und Staub und hat eine IP68-Zertifizierung. Beim Pixel 9a war noch IP67. Das bedeutet, dass das Pixel 10a bis zu 3 m tief für eine halbe Stunde unter Wasser bleiben kann, während das Pixel 9a nur eine Tiefe von bis zu 1 m verkraftet. Wir raten aber in beiden Fällen vom Schwimmen mit dem Smartphone ab.

Kameras und Testbilder

Die Kameratechnik ist für ein Telefon, das über 500 Euro kostet, nichts Besonders. Das Kamerasystem basiert auf einer 13-MP-Selfie-Kamera, die mit einer 48-MP-Hauptkamera und einer Ultraweitwinkelkamera mit 13 MP auf der Rückseite kombiniert wird.

Technisch gesehen ist das nicht spektakulär, aber dank intelligenter Algorithmen ist das Pixel 10a in der Lage, gute Fotos zu machen. Allerdings ist manchmal deutlich zu sehen, dass in den Fotos KI-Tricks verwendet werden, um sie für das Auge ansprechend zu machen.

Mit dem Pixel 10a ist es nicht möglich, sehr weit heranzuzoomen, obwohl die Fotos schön scharf sind. Die Fotos enthalten etwas zu kräftige Farben.

Fazit

Das Google Pixel 10a ist ein Telefon, das dank seiner völlig flachen Rückseite gut in der Hand liegt. Außerdem bietet es sieben Jahre lang hervorragenden Software-Support und störende Werbung gibt es auch nicht. Das sind große Pluspunkte. Außerdem bietet es eine hervorragende Akkulaufzeit. Die Leistung ist durchschnittlich, aber für ein Telefon dieses Preises etwas zu niedrig.

Google verlangt 549 Euro für die 128-GB-Variante. Das ist im Jahr 2026 etwas zu limitierend, weshalb wir grundsätzlich zur 256-GB-Variante raten würden. 649 Euro sind aber eine Menge Geld für das gebotene Leistungsniveau. Interessant ist das Google Pixel 10a daher gerade dann, wenn es einmal ein attraktives Angebot geben sollte.

Google Pixel 10a Pro flache Rückseite ohne Kamera-Bump

ausgezeichnete Akkulaufzeit

7 Jahre lang Upgrades und Sicherheitsupdates Kontra etwas zu teuer

Auf der nachfolgenden Seite sind alle unsere Benchmarks zu Pixel 10a zu finden!