Auf dem diesjährigen Snapdragon Summit hat Qualcomm mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 seinen aktuellen Smartphone-SoC vorgestellt, zu dem es auf Basis des Qualcomm Reference Designs (QRD) nun die ersten Benchmarks gibt. Hauptmerkmal des neuen SoCs sind die eigens entwickelten Oryon-Kerne der dritten Generation.

Die Versprechungen seitens Qualcomm sind groß: Nicht weniger als den schnellsten CPU-Kern will man entwickelt haben. Weitere Details dazu finden sich in unserer News dazu. Neben den neuen CPU-Kernen gibt es eine verbesserte GPU und natürlich spielen auch das Thema KI-Leistung und die NPU eine Rolle.

Das für die Benchmarks verwendete Qualcomm Reference Design bot neben dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 noch 24 GB an LPDDR5X-10600 sowie ein 6,8-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.440 x 3.200 Pixeln bei bis zu 120 Hz.

Die Prime- und Performance-Kerne des Snapdragon 8 Elite Gen 5 erreichen laut Qualcomm einen Takt von 4,6, bzw. 3,62 GHz. Die Fertigung findet bei TSMC in N3P statt.

Die integrierte Adreno-GPU soll eine um 23 % höhere Leistung als ihr Vorgänger erreichen. Den Takt gibt Qualcomm mit maximal 1,2 GHz an. Zudem soll sie um 20 % effizienter sein. Unterstützt wird eine neue Technik namens Adreno High Performance Memory (HPM) sowie Tile Memory Heap und Mesh Shading. Außerdem wird die vollständige Unterstützung von Unreal Engine 5 geboten.

Benchmarks

Bei den Benchmarks gab Qualcomm eine gewisse Auswahl vor. Selbst installieren durften die Tester nichts. Für die nun folgenden Diagramme konnten wir teilweise auf die Datenbasis unserer niederländischen Kollegen von TechnologyInsider zurückgreifen, die vor allem bei den Smartphones eine umfangreiche Testbasis aufzuweisen haben.

Geekbench 6.3/6.5 Single-Threaded-Leistung Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (QRD) 3827XX Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro) 3674XX Apple A19 (iPhone 17) 3608XX Apple A19 Pro (iPhone Air) 3523XX Mediatek Dimensity 9500 (Vivo) 3502XX Apple A18 Pro (iPhone 16 Pro) 3389XX Apple A18 (iPhone 16) 3372XX Samsung Exynos 2600 3309XX Qualcomm Snapdragon 8 Elite (QRD) 3241XX Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy (Samsung Galaxy S25 Ultra) 3209XX Tensor G5 (Google Pixel 10 Pro XL) 2329XX in Punkten Mehr ist besser

Geekbench 6.3/6.5 Multi-Threaded-Leistung Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (QRD) 12323XX Samsung Exynos 2600 11256XX Qualcomm Snapdragon 8 Elite (QRD) 10453XX Mediatek Dimensity 9500 (Vivo) 10393XX Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy (Samsung Galaxy S25 Ultra) 10123XX Apple A19 Pro (iPhone Air) 9028XX Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro) 8824XX Apple A19 (iPhone 17) 8810XX Apple A18 Pro (iPhone 16 Pro) 8349XX Apple A18 (iPhone 16) 8275XX Tensor G5 (Google Pixel 10 Pro XL) 6358XX in Punkten Mehr ist besser

Geekbench 6.3/6.5 GPU-Leistung Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro) 45657XX Apple A19 Pro (iPhone Air) 37743XX Apple A19 (iPhone 17) 37014XX Apple A18 Pro (iPhone 16 Pro) 32832XX Apple A18 (iPhone 16) 28052XX Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy (Samsung Galaxy S25 Ultra) 26032XX Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (QRD) 23792XX Qualcomm Snapdragon 8 Elite (QRD) 17926XX Tensor G5 (Google Pixel 10 Pro XL) 3754XX in Punkten Mehr ist besser

3DMark Wild Life Extreme Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (QRD) 8474XX Qualcomm Snapdragon 8 Elite (QRD) 7034XX Mediatek Dimensity 9400 (Oppo Find X8 Pro) 6151XX Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy (Samsung Galaxy S25 Ultra) 5621XX Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (ASUS ROG Phone 8) 5216XX Apple A18 (iPhone 16) 3603XX in Punkten Mehr ist besser

GFX Bench 4K Aztec Ruins OpenGL (High Tier) Offscreen 3.840 x 2.160 Pixel Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (QRD) 52XX Qualcomm Snapdragon 8 Elite (QRD) 34XX Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (ASUS ROG Phone 8) 33XX Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy (Samsung Galaxy S25 Ultra) 27XX Apple A18 (iPhone 16) 21XX in FPS Mehr ist besser

Eine erste Einschätzung

Die CPU-Leistung der neuen Oryon-Kerne des Snapdragon 8 Elite Gen 5 ist über jeden Zweifel erhaben. Die Single-Threaded-Leistung setzt neue Bestwerte und das sogar vor den neuen A19-SoCs von Apple. In der Multi-Threaded-Leistung spielt vor allem die Anzahl der Kerne eine Rolle. Hier zeigt sich Apple selbst beim A19 (Pro) mit 2+4 Kernen eher konservativ, während die High-End-SoCs der Konkurrenz auf acht oder mehr Kerne kommen.

In der GPU-Leistung zeigt der Snapdragon 8 Elite Gen 5 ein eher gemischtes Bild. Im GPU-Test des Geekbench ist der neue SoC zwar um die versprochenen Prozentpunkte schneller, liegt aber weiter hinter der Konkurrenz. Schon besser sieht dies im 3DMark Wild Life Extreme sowie dem GFX Bench aus.

Wie relevant die Leistungsdaten der SoCs für den Endverbraucher sind, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Die meisten Smartphone-Käufer dürften ihre Kaufentscheidung sicherlich an anderen Punkten festmachen. Zum Gesamtpaket trägt der SoC sicherlich immer bei.