Werbung

Der Herbst 2024 scheint nicht nur für den Desktop- und Notebook-Bereich ein Generationswechsel der CPU-Plattformen zu werden. Auch im Smartphone-Bereich gibt es News - und zwar von Qualcomm. Auf dem Snapdragon Summit stellte man heute den neuen Snapdragon 8 Elite vor, der als Nachfolger des bisherigen Snapdragon 8 Gen3 zukünftig in vielen High-End-Handys zu finden sein wird. Der neue Smartphone-SOC von Qualcomm besitzt allerdings keine Effizienzkerne mehr - diese hat man gestrichen.

Der Snapdragon 8 Elite ist dabei aufgebaut, wie man es von einem Qualcomm-SOC kennt: Der eigentliche CPU-Bereich (Oryon CPU in der 2. Generation) wird durch einen Adreno-GPU-Kern ergänzt, hinzu kommt eine für die AI-Funktionen vorgesehener Hexagon NPU, sowie ein AI ISP zur Bildverarbeitung, ein Modem- und WiFi-Modul, ein Security und ein Sensing-Hub sowie On-Chip-Memory. In so ziemlich allen dieser SoC-Blöcke hat Qualcomm Optimierungen untergebracht, um Performance-Verbesserungen bei gleichzeitig gestiegener Effizienz zu realisieren.

Verbesserungen der Oryon-CPU

Neben Veränderungen in der Architektur der Oryon-CPU, wie beispielsweise einem Temporal Prefetcher, weshalb auch von einer zweiten Generation der Oryon-Kerne gesprochen wird, gibt es vor allen Dingen strukturelle Änderungen im CPU-Design von Qualcomm. Die auffälligste ist, dass die 8-Kern-CPU jetzt nicht mehr aus einem Prime-Kern und mehreren Effizienzkernen besteht, sondern auf zwei Prime-Kernen und insgesamt sechs Performance-Kernen.

Die Prime-Kerne können dabei mit bis zu 4.32 GHz getaktet werden, und auf einen dedizierten 12 MB großen L2-Cache zurückgreifen. Einen weiteren 12 MB großen L2-Cache besitzen die sechs Performance-Kerne, die mit bis zu 3,53 GHz betrieben werden können. Neben dieser deutlichen Erhöhung der Taktfrequenzen ist auch der L1-Cache deutlich vergrößert worden - und die Speicheranbindung wurde ebenso überarbeitet. Der SoC kann jetzt auf ein 5,3 GHz schnellen LPDDR5x zugreifen.

Trotz diesen Performance-Verbesserungen möchte man 44 % effizienter sein als Geräte mit Snapdragon 8 Gen3 SoC - was wohl auch durch die 3-nm-Fertigung (wohl bei TSMC) erreicht werden kann.

Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen3 Snapdragon 8 Gen2 Architektur 2x 4,32 GHz - ?

6x 3,53 GHz - ? 1x 3,3 GHz – Cortex-X4

3x 3,15 GHz – Cortex-A720

2x 2,96 GHz – Cortex-A720

2x 2,27 GHz – Cortex-A520 1x 3,2 GHz – Cortex-X3

2x 2,8 GHz – Cortex-A715

2x 2,8 GHz – Cortex-A710

3x 2 GHz – Cortex-A510 Caches 24 MB L2-Cache 12 MB L2-Cache 1+8 MB L2/L3-Cache Speicher 5,3 GHz LPDDR5x 4,8 GHz LPDDR5x 4,2 GHz LPDDR5x Fertigung 3nm TSMC ? 4nm TSMC 4nm TSMC

In einem technischen Deep Dive erklärte Christopher Patrick (GM of Mobile Handset Qualcomm), dass die neue Oryon-Version Bestwerte in Benchmarks erreichen würde.

Auf Kern-Ebene ist ein Performance-Vorteil durch die schnellere Anbindung des L2-Caches erreicht worden. Während bei der älteren Snapdragon 8 Gen3-Generation der L2-Cache mit einer Latenz von 12ns angebunden wurde, sind die 2x12 MB L2-Cache des neuen Snapdragen 8 Elite mit nur 5ns angebunden. Insgesamt erfahren dadurch nicht nur die CPU-Anwendungen eine Beschleunigung, sondern auch AI- und GPU nutzende Applikationen.

Verbesserungen der Adreno-GPU

Auch die GPU bekommt von Qualcomm ein Glow Up. Verglichen mit einem Smartphone mit Snapdraogn 8 Gen3 möchte Qualcomm beispielsweise in Spielen mit Unreal Engine knapp 40 % mehr Performance herausholen. Die Raytracing-Performance soll um 35 % steigen, die Effizienz-Stromeinsparungen insgesamt bei 40 %.

Insgesamt besitzt die Adreno-GPU jetzt drei statt zwei Pipelines, die mit 1,1 GHz getaktet werden (vormals 903 MHz), und dabei auf einen 12 MB großen Grafikspeicher zugreifen können. Die Verbesserungen sollen es ermöglichen, dass auch Demos wie die Nanite-Demo mit Unreal Engine 5 flüssig auf dem Smartphone-SOC laufen.

Sascha Krohn von ASUS zeigte in der Keynote das neue ROG Phone 9, das mit neuem SoC bei höherer Leistung 30% weniger Stromverbrauch mitbringt - insofern kann man 30% länger mit dem Smartphone spielen, bei höherer Leistung.

Verbesserungen der Hexagon-NPU

AI ist natürlich weiterhin ein großes Topic für Qualcomm - sieht man sich ja als Vorreiter von AI-Funktionen im Smartphone. Die Hexagon-NPU ist dabei mit den jetzt 8-Core-Skalar-Einheiten und 6-Core-Vektorbeschleunigern sowie einer höheren Anzahl an Tensor-Cores aber nur ein Teil der AI-Funktionen in dem Snapdragon 8 Elite SoC, denn auch die höhere Floating-Point und Integer-Performance der Oryon-CPU führt zu einer niedrigeren Latenz der AI-Funktionen.

Apps, die AI-Funktionen nutzen, können dabei entweder über Text, Sprache oder Fotos bedient werden. Funktionen, die der Qualcomm Sensing Hub unterstützt, zeigte man dabei umfangreich in Demonstrationen. Insgesamt spricht man von einer um 60 % verbesserten AI-Performance des Sensing-Hubs. Qualcomm zeigt die Leistungsfähigkeit anhand eines multimodalen Large-Language-Models, das komplett auf dem Gerät laufen kann.

Ein besonders wichtiger Bereich - und auch in der Tat sehr nützlich - ist bei Smartphones natürlich die Verbesserung von Fotos und Videos mit AI-Funktionen. Funktionen wie AI Expansion (Verbreiterung von Bildern), AI Super Resolution oder Segmentierung gehören zu hilfreichen Funktionen in einem Smartphone. Der AI-ISP im Snapdragon 8 Elite SoC ist mit seinen drei AI-Cognitive-ISP-Streams in der Lage, bis zu 4,3 Gigapixel/Sekunde zu verarbeiten (3x 48 MP gleichzeitig, von mehreren Sensoren). Mit Insight AI soll es auch möglich sein, Videos in 4K 60fps in Echtzeit zu bearbeiten, beispielsweise über AI Segmentation oder ähnliches - auf dem Gerät, ohne Cloudeinsatz.

Verbesserungen bei WiFi und Modem

Im Snapdragon 8 Elite wird Qualcomms X80-RF-5G-Modem verbaut - mit entsprechenden Features zum AI-Antennenmanagement und Features wie NB-NTN Satellitenverbindungen. Zudem setzt man auf das FastConnect 7900-Modul für Wi-Fi 7, mit Bluetooth, Wi-Fi und UWB-Unterstützung sowie Features wie Qualcomms XPAN für verlustfreie Premium-Audio-Übertragung, bei 40% weniger Stromverbrauch.

Überblick

In den nächsten Tagen werden wir weitere Informationen zum Snapdragon 8 Elite erhalten - wir sind auf dem Snapdragon Summit vor Ort. Auch Benchmark- und Hands-On-Sessions soll es geben, entsprechend wird man diverse technische Details auch ausprobieren können. Wir werden diesen Artikel entsprechend aktualisieren.