Zum heutigen Verkaufsstart der GeForce RTX 4070 Ti veröffentlicht NVIDIA den GeForce 551.23 als Launch-Treiber, der zudem auch neue Funktionen enthält. So wird in "Like a Dragon: Infinite Wealth" DLSS 3 unterstützen, für "Enshrouded", "TEKKEN 8" und "Suicide Squad: Kill The Justice League" gibt es die Unterstützung von DLSS Super Resolution. Weiterhin wird nun die Unterstützung des Ultra Low Latency Mode für DirectX-12-Spiele geboten.

Eine neue Funktion des Treibers ist RTX Video HDR. Bisher ermöglicht RTX Video Super Resolution die Hochskalierung von Nicht-HD-Inhalten bis auf eine UHD-Auflösung. Möglich ist dies für Videoinhalte, die per Browser (Google Chrome oder Microsoft Edge) wiedergegeben werden. Dies wird nun um die Möglichkeit erweitert, um aus SDR-Inhalten (Standard Dynamic Range) solche mit HDR-Darstellung (High Dynamic Range) zu machen. RTX Video HDR und RTX Video Super Resolution können gemeinsam verwendet werden.

Um RTX Video verwenden zu können, müssen folgende Einstellungen gemacht werden:

den neuesten Treiber installieren

in den Windows-Einstellungen unter Display die HDR-Option aktivieren

das NVIDIA Control Panel öffnen und hier in unter Adjust Video Image Settings die Optionen Super Resolution und High Dynamic Range aktivieren

Der GeForce 551.23 kann direkt bei NVIDIA heruntergeladen werden.