Für Windows 11 22H2: NVIDIA veröffentlicht neuen RTX-Enterprise-Treiber

NVIDIA hat den RTX-Enterprise-Release-515-Treiber in der Version 516.25 veröffentlicht. Das neue Update sorgt unter anderem für eine offizielle Unterstützung von Microsofts Windows 11 22H2. Unter dem Punkt “Unterstützung von Studioanwendungen/Funktionen” finden sich in der Releasenote DaVinci Resolve 18, Topaz Labs' Gigapixel AI 6.1, Marmoset Toolbag 4.04 und Reallusion iClone 8 beziehungsweise Character Creator 4 wieder. Mit dem neuen Update erhält Topaz Labs' Gigapixel AI 6.1 Leistungsverbesserungen durch Tensor Cores für die Wiederherstellung von Gesichtern beim Hochskalieren von Fotos. Marmoset Toolbag 4.04 unterstützt nun Ray-traced Depth of Field und bekommt eine optimierte Rendering-Geschwindigkeit mit Migration DirectX 12.

Des Weiteren wurden vier Bugs beseitigt. Unter anderem können sich Adobe-Premiere-Pro-Nutzer über den neuen NVIDIA-Treiber freuen. Eine Auflistung aller behobenen Fehler findet sich weiter unten.

Der Treiber kann ab sofort direkt bei NVIDIA heruntergeladen werden. Die komplette Releasenote des RTX-Enterprise-Release-515-Treibers in der Version 516.25 kann hier eingesehen werden.

Alle Fehler die in der Version 516.25 bekannt sind: