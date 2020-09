NVIDIA veröffentlicht Treiber-Hotfix für Call of Duty: Modern Warfare und Marvel's Avengers

In der Vergangenheit tauchten vermehrt Meldungen auf, in denen sich Spieler von Call of Duty: Modern Warfare sowie Marvel’s Avengers über Grafikfehler beziehungsweise Abstürze mit verbauter NVIDIA-Hardware beklagten. Unter anderem kam es bei COD: MW zu Framedrops bei aktiviertem Raytracing. Aber auch Minecraft-Spieler der Java Edition hatten Probleme, wenn der XSplit Broadcaster im Hintergrund lief. Wie sich dem offiziellen Blog von NVIDIA entnehmen lässt, handelt es sich bei dem GeForce-Treiber um eine sehr komplexe Software, für die eine ganze Armee an Softwareentwicklern verantwortlich ist. Der aktuelle Entwicklungs-Workflow funktioniert zwar seit Jahren gut, jedoch räumte das Unternehmen ein, dass besagte Methode auch seine Schwächen hat. Aus diesem Grund würde man versuchen, signifikante Fehler mit Hotfixes schneller zu beheben, damit Gamer nicht warten müssen, bis ein Updates des aktuellen Treibers veröffentlicht wird.

Folgende Probleme wurden mit dem GeForce-Hotfix-Treiber 452.22 behoben:

Call of Duty: Modern Warfare may intermittently see a drop in frame rate when ray tracing is enabled

[Pascal] Marvel's Avengers may crash if alt-tabbing while the game is running

[Notebook] Display is not detected when connected to Thunderbolt 3 port on HP Spectre x360 - 15t-df100 Notebook

Minecraft Java Edition may crash when launched with XSplit Broadcaster running in the background

Der GeForce-Hotfix-Treiber 452.22 kann direkt bei NVIDIA heruntergeladen werden.