AMD und NVIDIA veröffentlichen Game-Ready-Treiber für Doom Eternal

In den USA geht es jetzt gleich schon los – hierzulande wird man sich noch bis Mitternacht gedulden müssen. Doom Eternal ist veröffentlicht und natürlich bieten sowohl AMD als auch NVIDIA entsprechend optimierte Treiber an. NVIDIA hat dazu den GeForce 442.74 veröffentlicht, der folgende Änderungen aufweisen soll:

"The new Game Ready Driver provides the latest performance optimizations, profiles, and bug fixes for DOOM Eternal."

AMD hat passend dazu die Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.3.1 veröffentlicht. Hier steht die Unterstützung für Doom Eternal ebenfalls im Fokus und AMD verspricht eine um 5 % höhere Leistung im Vergleich zur Radeon™Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2. Weiterhin in den Changenotes zu finden, sind Optimierungen zu Half-Life: Alyx und der Vulkan-Version für Ghost Recon Breakpoint.

Der Download des GeForce-Treibers ist direkt bei NVIDIA möglich. Die Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.3.1 kann ebenfalls direkt beim Hersteller, in diesem Fall AMD, heruntergeladen werden.