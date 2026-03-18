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Die erste Vorstellung von DLSS 5 auf der diesjährigen GTC hat für hitzige Diskussionen gesorgt. Handelt es sich bei DLSS 5 um den großen Wurf oder KI-Slop? – Diese Frage wurde in einer Fragerunde auf der Hausmesse gestellt.

Auch die Antwort von Huang dürfte kontrovers verstanden werden:

Well, first of all, they're completely wrong. The reason for that is because, as I have explained very carefully, DLSS 5 fuses controllability of the of geometry and textures and everything about the game with generative AI. - NVIDIA-CEO Jensen Huang

Laut Huang bleibt den Spieleentwicklern ausreichend Ermessen und Steuerbarkeit, um den eigenen künstlerischen Stil beibehalten zu können. Zudem soll die generative KI feinteilig reguliert werden können, sodass es auch hier genügend Spielraum gibt.

NVIDIA stellt DLSS 5 gezielt als Ergänzung zu Ray- bzw. Path‑Tracing dar. Während Letztere weiterhin die Grundlage für eine physikalisch korrekte Strahlenverfolgung bilden, sorgt das neuronale Modell dafür, dass das Ergebnis wirkt, als stünde ein höheres Ray‑Budget mit detaillierteren Materialien zur Verfügung.

Schon vor der Fragerunde setzte NVIDIA einen Kommentar unter eines seiner Videos zu DLSS 5:

Important to note with this technology advance - game developers have full, detailed artistic control over DLSS 5's effects to ensure they maintain their game's unique aesthetic. The SDK includes things like intensity, color grading and masking off places where the effect shouldn't be applied. It's not a filter - DLSS 5 inputs the game’s color and motion vectors for each frame into the model, anchoring the output in the source 3D content. - so NVIDIA in einem YouTube-Kommentar

DLSS 5 soll im Herbst erscheinen und bis dahin hat NVIDIA sicherlich noch genügend Zeit, um die aktuell teilweise noch auffälligen Unzulänglichkeiten auszuräumen oder besser zu reduzieren. Diese sind nicht nur optischer Natur, viel wurde auch darüber diskutiert, dass NVIDIA aktuell zwei GeForce RTX 5090 benötige, um die Techdemo auf der GTC flüssig darstellen zu können. Aber auch dazu sei gesagt, dass dies für Technik in einem derart frühen Stadium nicht unüblich ist.

Jetzt heißt es abwarten und schauen, wann NVIDIA wieder über DLSS 5 sprechen möchte und welcher Fortschritt dann zu erkennen ist. Der jetzige Zustand sollte jedenfalls nicht als Basis einer marktreifen Technologie angewesen werden.