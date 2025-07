Werbung

Nach zahlreichen Leaks zu möglichen Spielszenen und der Ankündigung für eine Open-Beta, hat Electronic Arts nun den ersten Trailer zu Battlefield 6 veröffentlicht. Konnte der Vorgänger Battlefield 2042 nicht wirklich überzeugen, soll der nunmehr schon dreizehnte Serienteil wieder zu den Wurzeln des Franchise zurückkehren und daher wieder vom Entwicklerkollektiv "Battlefield Studios", zu dem DICE, Ripple Effect Studio und Motive Studio sowie Criterion gehören, entwickelt werden. Der rund zweiminütige Enthüllungstrailer gibt einen guten Vorgeschmack auf das, was Fans und Neueinsteiger erwarten wird.

So steht die paramilitärische Organisation "Pax Armata" im Mittelpunkt des Trailers. Die von ehemaligen NATO-Staaten finanzierte, private Militärkooperation bedroht mit ihren radikalen Plänen die globale Ordnung und zieht die Staatenwelt in einen neuen Kalten Krieg – jedoch mit offenen Kriegsschauplätzen rund um den Globus. Schon die ersten Szenen zeigen realistische Feuergefechte, zerstörte Skylines und dramatische Einsätze an realistischen Orten wie der Brooklyn Bridge in New York.

Anders als bei den Vorgängern, die teilweise während des zweiten Weltkriegs oder aber in der Zukunft spielten, kehrt Battlefield 6 zurück zu einem gegenwärtigen Setting. Im Trailer sorgen moderne Kampfjets wie der F-22, verschiedene Helikoptermodelle und Panzer für ein spektakuläres, explosives Flair, gepaart mit einem aufwendigen Zerstörungssystem, das die Umgebung und Gebäude mit einbezieht und so taktisch neue Möglichkeiten, wie ein Durchbruch durch Mauern, offenbart.

Ein weiteres Highlight: Im Gegensatz zum reinen Multiplayer-Fokus des Vorgängers feiert der Story-Modus in Battlefield 6 seine Rückkehr. Die Einzelspielerkampagne erzählt von einer groß angelegten Auseinandersetzung zwischen der NATO und Pax Armata. Zwar stehen im Trailer hauptsächlich cineastische Render-Sequenzen im Fokus, doch große Enthüllungen rund um Modi, Maps und Features werden erst am 31. Juli 2025 erwartet. Dann beginnt das Multiplayer-Reveal-Event, bei dem Entwickler live weitere Details vorstellen.

Offiziell befindet sich Battlefield 6 für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und für den PC in Entwicklung – alte Konsolengenerationen oder die Nintendo Switch 2 bleiben außen vor. Einen offiziellen Release-Termin hat Publisher Electronic Arts zwar noch nicht genannt, es gilt jedoch als sehr wahrscheinlich, dass der Titel am 10. Oktober 2025 erscheint – ein Datum, das zeitweise versehentlich auf der Webseite genannt wurde. Noch im Juli könnten die Vorbestellungen starten.