Noch befindet sich Battlefield 6 in der Entwicklung. Der Shooter wird von Fans jedoch bereits sehnlichst erwartet. Nachdem vor einigen Wochen erste Spielszenen geleakt wurden, hat Publisher Electronic Arts nun einige Informationen offiziell bestätigt.

Auf X hat man eine Open Beta angekündigt. In dem Post wurde schon angekündigt, dass zumindest in der Beta die Option besteht, dass jede spielbare Klasse jede Waffe nutzen kann. Es gibt aber auch die Option eine Playlist zu spielen. Bei dieser Wahl sind bestimmte Klassen an ihre festgelegten Waffen gebunden.

Wie genau diese Änderungen aussehen sollen, ist aktuell noch nicht klar. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen. Zudem gibt der Eintrag auch noch keine Auskunft darüber, wann denn die Beta stattfinden wird. Genaue Inhalte unterliegen aktuell noch der Spekulation. Laut einem Bericht von Insider Gaming vermuten einige Fans, dass die Beta am 4. August 2025 starten könnte. Zu diesem Schluss sind sie aufgrund von Daten-Funden in der EA-App gekommen. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber nicht.

Von Seiten EA wurde bislang nur bestätigt, dass Battlefield 6 noch in diesem Geschäftsjahr erscheinen soll. Das bedeutet, der Shooter würde spätestens am 31. März 2026 veröffentlicht. In einem weiteren Beitrag hat man Battlefield 6 auch als offiziellen Titel des Spiels bestätigt.