Noch befindet sich Battlefield 6 in der Entwicklungsphase und dennoch sind nun erste Spielszenen aus der Einzelspielerkampagne des Titels im Netz aufgetaucht. Die Aufnahmen stammen offenbar aus einem aktuellen geschlossenen Testbuild und wurden vom bekannten Dataminer temporyal auf der Plattform X veröffentlicht. Zu sehen ist unter anderem das Finale einer Mission, bei der ein Staudamm in Tadschikistan zerstört wird. Die gezeigten Szenen befinden sich noch erkennbar im Entwicklungsstadium, mit unfertiger Grafik und Platzhalterelementen, was darauf hindeutet, dass das Material nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Laut temporyal besteht die Einzelspielerkampagne von Battlefield 6 voraussichtlich aus einem Prolog und acht weiteren Missionen, die in verschiedenen Teilen der Welt angesiedelt sind. Neben Tadschikistan werden unter anderem Ägypten, die USA und Gibraltar als Einsatzorte genannt. Das neue Battlefield-Spiel wurde bereits im März in einen geschlossenen Test überführt, wobei trotz Geheimhaltungsvereinbarungen bereits mehrfach Material nach außen gedrungen ist.

Electronic Arts geht mit Battlefield 6 bewusst einen anderen Weg als beim Vorgänger 2042, dessen Veröffentlichung auf viel Kritik seitens der Community stieß. Für den neuen Titel setzt der Publisher auf ein offeneres Entwicklungsmodell und die Zusammenarbeit von vier internen Studios. Diese sind unter dem Namen "Battlefield Studios" zusammengefasst und arbeiten gemeinsam an einem modernen, miteinander verknüpften Universum.

Das Studio Dice übernimmt wie gewohnt die Entwicklung des Multiplayer-Modus, während Motive sowohl an Karten für den Mehrspielermodus als auch an Inhalten für die Einzelspieler-Kampagne arbeitet. Criterion fokussiert sich hauptsächlich auf die Story-Komponente, während Ripple Effect ein neues, bislang nicht näher beschriebenes Spielerlebnis innerhalb des Battlefield-Franchise entwickelt.

Mit dem kommenden Titel verfolgt EA das Ziel, die Battlefield-Reihe nach dem durchwachsenen Start von 2042 wieder stärker bei Fans zu verankern. Die Leaks geben nun einen ersten, wenn auch vorläufigen Einblick in die Ausrichtung und den Umfang der Einzelspieler-Erfahrung von Battlefield 6.