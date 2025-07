Werbung

Microsoft hat sein Cloud-Gaming-Angebot weiter ausgebaut und ermöglicht es PC-Spielern mit einem Game-Pass-Ultimate-Abonnement, nun auch ihre eigenen Xbox-Spiele direkt auf Windows-Rechner zu streamen. Diese neue Funktion ist Teil des Programms „Stream Your Own Game“ und steht aktuell über die Xbox-App im Rahmen der PC Gaming Preview zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung ist neben dem Abonnement auch die Teilnahme am Xbox-Insider-Programm.

Die Funktion erlaubt es, mehr als 250 Titel aus der eigenen digitalen Xbox-Bibliothek auf dem PC zu spielen. Die Spiele müssen entweder digital erworben worden sein oder unter das Xbox-Play-Anywhere-Programm fallen. Auch konsolenexklusive Spiele, für die es keine native Windows-Version gibt, lassen sich auf diesem Weg erstmals direkt auf dem PC starten. Die Spiele werden dabei nicht lokal installiert, sondern von Microsoft-Servern gestreamt, was besonders bei umfangreichen Titeln mit hohen Downloadgrößen einen klaren Vorteil bietet. Ein Beispiel dafür ist Call of Duty – Black Ops 6 mit über 120 GB.

Gestreamt wird auf Basis der Xbox-Series-X-Hardware, was eine entsprechend hohe Qualität beim Spielen garantieren soll. Eingabegeräte wie Tastatur, Maus oder Xbox-Controller werden dabei unterstützt. Die Integration in die Xbox-App für Windows stellt dabei eine komfortablere Alternative zur bisherigen Nutzung über Browser, Mobilgeräte oder Smart-TVs dar. Damit wird der Umweg über zusätzliche Plattformen überflüssig und ein direkter Zugang zur eigenen Spielesammlung auf dem PC möglich.

Die Liste der unterstützten Titel wurde seit dem Start des Programms im letzten Jahr deutlich erweitert. Während im November 2024 noch rund 50 Spiele kompatibel waren, sind es nun bereits über 250. Diese Liste wird kontinuierlich aktualisiert und steht auf der Xbox-Webseite zur Einsicht bereit.

Neben dem Spielen konsolenexklusiver Titel ist die Funktion vor allem für Nutzer interessant, die keinen leistungsstarken PC besitzen. Durch das Streaming wird die aufwendige lokale Berechnung der Spiele überflüssig, wodurch auch schwächere Laptops oder ältere Rechner aktuelle Xbox-Spiele flüssig wiedergeben können. Zudem entfällt die Notwendigkeit großer Speicherkapazitäten, da keine Installation erforderlich ist.

Aktuell ist die neue Streaming-Option in allen 28 Ländern verfügbar, in denen Microsoft Cloud Gaming offiziell anbietet. Dazu gehören unter anderem Deutschland, die USA und zahlreiche EU-Staaten. Ein genauer Termin für die Freigabe der Funktion für alle Nutzer steht noch aus, wird aber in den kommenden Wochen erwartet. Eine umfassendere Veröffentlichung könnte möglicherweise rund um die Gamescom 2025 erfolgen.

Microsoft plant, das Angebot weiter auszubauen und mehr Spiele für die neue Funktion bereitzustellen. Auch wenn viele Xbox-Spiele inzwischen ohnehin mit etwas Verzögerung auf dem PC erscheinen, schafft die Möglichkeit zum direkten Streamen zusätzlichen Komfort und Flexibilität. Für Game-Pass-Ultimate-Nutzer entsteht damit eine praktische Erweiterung der eigenen Spielmöglichkeiten, unabhängig von der verfügbaren Hardware oder der nativen Plattform.