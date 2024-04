Werbung

Blizzards Hausmesse Blizzcon hat einen schweren Stand. Nachdem die Messe 2022 abgesagt wurde, fand sie 2023 wieder in Präsenz im amerikanischen Anaheim statt. Im November wurden alle kommenden und aktuellen Titel des Konzerns vorgestellt und den Fans live präsentiert.

Die Blizzcon findet seit 2005 eigentlich jährlich statt. Für viele ist der Auftritt des "Red Shirt Guy" wahrscheinlich die bekannteste Szene der Messe. 2018 stellte Blizzard überschwänglich ihre Pläne für ein mobiles Diablo vor. Die Fans hatten allerdings kein Handy-Spiel, sondern eine Ankündigung von Diablo IV erwartet. So fragte der anwesende Herr im roten Shirt, ob sich Blizzard hier einen verspäteten April-Scherz erlaubt habe. Damit überraschte er die Entwickler auf der Bühne sichtlich und sprach aus, was viele Fans in diesem Moment dachten. Mittlerweile ist der Titel als Diablo Immortal erschienen.

Danach fiel die Messe corona-bedingt mehrere Jahre aus, bevor sie 2023 endlich wieder stattfinden konnte. Nun jedoch gab Blizzard bekannt, dass die Blizzcon 2024 abgesagt wird. Man wolle das Event in den kommenden Jahren aber wieder stattfinden lassen, heißt es in der offiziellen Erklärung. Die erwarteten News zu Blizzards Portfolio sollen in den nächsten Monaten nach und nach veröffentlicht werden. Auch verweist der Konzern auf eine Präsenz auf Messen. Hier wird explizit die gamescom 2024 genannt. Eine Teilnahme an dieser scheint also sicher. Das dürfte viele Fans freuen, besonders da Nintendo seine Teilnahme gerade erst abgesagt hat.

Besonders ärgerlich für Blizzard-Fans ist die Absage der Blizzcon vor dem Hintergrund, dass Warcraft-Franchise dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Im Statement heißt es, dass man zur Feier mehrere Events weltweit plane. Zusätzlich soll es digitale Feierlichkeit innerhalb der Spiele geben. Wie die weltweiten Events vor Ort aussehen sollen, oder wann diese stattfinden ist aktuell noch unbekannt.