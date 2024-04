Werbung

Auch in diesem Jahr steht die gamescom wieder in den Startlöchern. Im August öffnet sie auf dem Gelände der Koelnmesse vom 21. bis 25. August ihre Pforten. 2023 kamen 320.000 Gaming-Begeisterte aus aller Welt zu Besuch. Einer der größten Aussteller wird in diesem Jahr leider nicht dabei sein.

In einer Pressemitteilung erteilte Nintendo der Teilnahme an der Messe nun eine klare Absage. Viele Fans hatten sich bereits darauf gefreut, kommende Spiele für die Nintendo Switch vor Ort zu testen. Es wurde sogar spekuliert, ob man vielleicht schon einen ersten Blick auf die Nintendo Switch 2 werfen könne. In der Begründung des Konzerns heißt es, die gamescom sei zwar ein wichtiger Termin im Veranstaltungskalender, doch man habe sich nach reichlicher Überlegung gegen eine Teilnahme entschieden. Fans könnten die Angebote von Nintendo stattdessen auf anderen Veranstaltungen in Deutschland erleben.

Nach diesen Neuigkeiten haben die Fans begonnen, über die Teilnahme anderer großer Namen zu diskutieren. Schließlich hatten auch bereits 2023 etliche der großen Publisher ihre Teilnahme abgesagt. Neben THQnordic und Electronic Arts hatte damals sogar Sony von einem Auftritt auf der Messe abgesehen. Ubisoft hatte nur eine kleinere Präsens vor Ort. Manch einer hat gehofft, dass dieses Jahr wieder alle namhaften Hersteller vor Ort wären, doch so sieht es nicht aus.

So mehren sich auch die Stimmen, die behaupten, Sony würde auch 2024 nicht auf der gamescom vertreten sein. Außer Stellar Blade hat man bei dem Playstation-Hersteller nämlich aktuell wenig in der Pipeline. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob weitere Hersteller abspringen oder ihre Teilnahme bestätigen. Vom Veranstalter selbst wurden noch keine Informationen zum diesjährigen Angebot öffentlich gemacht. Der Ticketverkauf läuft bereits und auch in diesem Jahr sind die Preise für Besucher gestiegen.