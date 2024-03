Werbung

Mittlerweile ist es schon einige Zeit her, dass Diablo IV veröffentlicht wurde. Blizzards Spiel startete offiziell Anfang Juni 2023. Aktuell läuft die dritte Season im Action Rollenspiel. Im April wird der Start von Season vier erwartet. Zuletzt wurde bekannt gegeben, dass Diablo IV ab dem 28. März 2024 im Game Pass enthalten sein wird. Nun hat Nvidia in einem offiziellen Post bekannt gegeben, dass der Titel ein Raytracing-Update erhalten wird. Ausgerollt wird das Update zwei Tage vor dem Game Pass Start am 26. März 2024.

Schon seit der Veröffentlichung im Juni 2023 konnten Diablo IV Spieler, die eine GeForce der RTX-Reihe besitzen, dank DLSS 3 die Leistung bei 4K im Durchschnitt um das 2,5-fache steigern. Mit NVIDIA Reflex wurde die Systemlatenz laut Hersteller um bis zu 67 % reduziert. Das neue Update wird zwei zusätzliche Raytracing-Effekte ins Spiel bringen. Rüstungen, Wasser, Fenster und andere reflektierende Oberflächen werden jetzt mit präzisen, realistischen Raytracing-Reflexionen und transparenten Raytracing-Reflexionen ausgestattet sein. Außerdem werden die Schatten in Diablo IV mit Raytracing verbessert, was allen Szenen zusätzliche Details verleihen soll.

In diesem Jahr steht noch ein weiterer großer Schritt für Diablo IV an. Neben den Seasons, dem Game Pass Start und der Raytracing-Verbesserung warten Fans auch auf weitere News zu dem angekündigten DLC Vessel of Hatred. Dieser soll noch in diesem Jahr erscheinen und neben einer Fortführung der Story viele weitere neue Inhalte bieten. So wurde bereits eine neue Region angekündigt. Außerdem soll eine neue Klasse ins Spiel kommen, die bisher noch in keinem der bisherigen Spiele verfügbar ist. Ob 2024 ein erfolgreiches Jahr für Diablo IV wird, wird auch davon abhängen, wie die Macher des Spiels ihre Preispolitik gestalten. So gab es in der Vergangenheit bereits Kritik dafür, dass man in einer Umfrage einen möglichen Preis von beinahe 100,00 Dollar für das DLC nachdachte.