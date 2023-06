Bethesda kündigt für Starfield Zusammenarbeit mit AMD an

Starfield dürfte zu den meist erwarteten Titeln 2023 gehören. Der bisherige Eindruck des Spiels vermittelt viel Freiheit für den Spieler und eine Detailversessenheit der Macher. Die Anforderungen an die Grafikkarte dürften nicht gering ausfallen, was sich zum einen anhand der Empfehlung einer Radeon RX 6800XT oder GeForce RTX 2080 zeigt und zum anderen darin, dass Bethesda das Spiel auf der Xbox Series X/S auf 30 FPS beschränkt.

AMD und Bethesda Softworks haben heute eine exklusive Partnerschaft bekannt gegeben. Dies beinhaltet obendrein eine Optimierung auf die Hardware von AMD. Die Rede ist von "Xbox-Konsolen als auch auf Gaming-PCs mit Ryzen-Prozessoren der 7000-Serie und Radeon-Grafikkarten der 7000-Serie".



Darüber hinaus soll Starfield FidelityFX Super Resolution 2 oder kurz FSR 2 unterstützen.

Diese Ankündigung ruft natürlich auch die Kritiker auf den Plan. Während es nur logisch ist, dass für die Konsolen ein FSR zum Einsatz kommt, so hatten viele doch auf die Unterstützung von DLSS 3 samt Frame Generation gehofft. In vielen Fällen liefern DLSS 3 und FG sowohl die bessere Bildqualität, als auch die bessere Leistung, was wegen der AI-generierten Frames nicht wirklich verwunderlich ist. Vor allem CPU-limitierte Titel profitieren durch die Frame Generation und Starfield könnte ein eben solcher Titel werden, wie erste Analysen zeigen.

Auf der anderen Seite ist es nichts neues, dass solche Partnerschaften immer eine gewisse Technologie-Bindung zur Folge haben, was in diesem Bereich dazu führt, dass eben nur FSR und kein DLSS oder umgekehrt unterstützt werden. Einige Ausnahmen bieten mit FSR, DLSS und XeSS den vollen Umfang der AI-Upscaler-Techniken und dem Spieler somit auch die Möglichkeit, zu entscheiden, welche Technik er verwenden möchte. Während FSR und XeSS auf allen GPUs – egal ob von AMD, Intel oder NVIDIA – funktionieren, kann DLSS nur auf GeForce-RTX-Karten ausgeführt werden. DLSS 3 und Frame Generation sind sogar auf die Karten der GeForce-RTX-40-Serie beschränkt.

Die Kommentare zu unserem Technik-Test zu DLSS 3 und Frame Generation zeigen, dass Besitzer einer solchen Karte die Techniken auch gerne nutzen. Aber wie sehen unsere Leser solche exklusiven Partnerschaften und damit eine Bindung an die Technologie des Partners, welche andere wiederum aussperrt?