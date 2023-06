Werbung

Für viele war es das große Highlight des Summer Game Fest 2023: Gestern Abend wurde der XBox Games Showcase live übertragen. Direkt im Anschluss daran folgte die Starfield Direct, die Bethesdas nächstem Titel sein eigenes Feature gewährte. Neben neuen Trailern und Ankündigungen für Spiele gab es auch eine Ankündigung im Hardware-Bereich und einige Ausblicke auf kommende Updates und Addons.

Zu den Highlights der kommenden Spiele zählten unter anderem:

Fable: Ein erster Trailer zum Neustart der Reihe eröffnete die Show. Leider gibt es aktuell noch keine weiteren Informationen zu Inhalt oder Veröffentlichungszeitpunkt.

Star Wars Outlaws: Das Star Wars Universum erhält Zuwachs. Ein Trailer zeigt Hauptfigur Kay Vess, die beim Pokern von Kopfgeldjägern gejagt wird. Der heimliche Star des Clips ist aber eindeutig Kays Haustier, das ihr beim Betrügen hilft. Mehr Infos zu dem Spiel wurden für den Ubisoft Showcase am 12. Juni versprochen.

Senua's Saga Hellblade 2: Die Fortsetzung des Actio-Adventures von 2017 soll 2024 für XBox Series X/S und PC erscheinen. Spieler steuern erneut die Keltin Senua, die nicht nur von ihrer Vergangenheit sondern auch von Halluzinationen und Horror-Visionen geplagt wird.

Forza Motorsport: Der neueste Teil der Forza-Reihe erscheint bereits am 10. Oktober. Bei Motorsport steht Realismus im Vordergrund. Die ersten Fahrzeuge und Strecken waren im Trailer zu bewundern.

Cities: Skylines 2: Auch für Aufbau-Fans gibt es Nachschub. Mit Cities: Skylines 2 erscheint die neueste Städtebausimulation noch in diesem Jahr. Ein genaueres Datum wurde nicht genannt.

Im Bereich Technik wurde eine neue Version der XBox Series S angekündigt. Sie kommt mit 1 TB SSD und in Carbon Black. Ab dem 01. September 2023 ist die Konsole für 349$ erhältlich. Zu den wichtigsten Updates / Addons dürfte die Ankündigung von The Elder Scrolls Online: Shadow over Morrowind für den 20. Juni zählen. Cyberpunk 2077 erhält mit Phantom Liberty am 23. September sein erstes großes Addon.

Starfield beendete den Abend mit seiner eigenen Show. Neben etlichen Interviews mit den Machern konnten sich die Zuschauer auch ein Bild von vielen Bereichen des SciFi-Abenteuers machen. Neben den Planeten und den Schiffen wurden auch einige Charaktere der Story vorgestellt. Der Charakter-Editor soll Spielern die maximale Entscheidungsfreiheit beim Erstellen ihres Wunschcharakters geben. Starfield erscheint am 06. September 2023.