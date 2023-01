Werbung

Valve ist am vergangenen Wochenende mit einem neuen Nutzerrekord auf seiner digitalen Spielevertriebsplattform ins neue Jahr gestartet. Am Samstag, den 7. Januar 2023, spielten über zehn Millionen Nutzer gleichzeitig auf der Plattform. Es ist das erste Mal, dass man dabei die zweistellige Millionenzahl geknackt hat. In der Spitze daddelten am Wochenende 10.284.568 Spieler – so viel, wie noch nie zuvor. Für die Entwickler ist das ein neuer Meilenstein.

Doch auch was die Zahl der gleichzeitig angemeldeten Nutzer betrifft, konnte man am Wochenende einen neuen Rekord vermelden. So waren ebenfalls am vergangenen Samstag über 33 Millionen Nutzer auf der Plattform eingeloggt. So beeindruckend diese Zahl sein mag, so weniger ist sie eigentlich aussagekräftig. Denn in diese Kennzahl fließen auch Nutzer mit ein, die den Steam-Client im Autostart haben und somit womöglich oft nicht aktiv genutzt haben dürften.

Allgemein sind die Zahlen der Spieleplattform zuletzt deutlich angestiegen. Einen kräftigen Nutzeranstieg gab es zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 und den damit verbundenen, weltweiten Lockdown-Maßnahmen. Damals knackte Steam die 20-Millionen-Marke bei den gleichzeitig eingeloggten Nutzern und zählte fast 8,2 Millionen Spieler zur selben Zeit. Beide Zahlen sind in der jüngsten Vergangenheit also weiter kräftig angestiegen.

Zuletzt dürfte die Plattform vom alljährlichen Winter-Sale profitiert haben, welcher in der vergangenen Woche auslief und mit zahlreichen Rabatten namhafter Spieletitel lockte. Auch die erfolgreiche Veröffentlichung des eigenen Handhelds Steam Deck oder aber besonders beliebte Hype-Phasen – wie beispielsweise Among Us – könnten die Plattform in den letzten Monaten beflügelt haben.

Ob das Wachstum von Steam so weiter gehen wird, bleibt abzuwarten. Erstarkte Konkurrenz durch den Epic Games Launcher, Ubisofts Connect oder EAs Origin konnten das Wachstums der Plattform jedenfalls kaum ausbremsen.