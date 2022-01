Valve Steam Deck wird ab dem 25. Februar verkauft bzw. ausgeliefert

Valve hat den offiziellen Termin für den Verkaufsstart bzw. die ersten Auslieferungen des Steam Decks bekanntgegeben. Demnach wird man, wie zuletzt auch angekündigt, mit dem Verkauf ab dem 25. Februar beginnen, die ersten Auslieferungen erfolgen am 28. Februar.

Eigentlich sollten die ersten Vorbesteller ihre Konsolen schon im vergangenen Jahr erhalten. Mitte Dezember musste Valve dann aber verkünden, dass man erst zwei Monate später mit der Auslieferung wird beginnen können.

"Am 25. Februar versenden wir den ersten Schwung E-Mails zur Bestellung des Decks an Kunden mit gültiger Reservierung. Kunden können den Kauf des Decks innerhalb von drei Tagen (72 Stunden) ab Erhalt der E-Mail abschließen. Wird dieser Zeitraum überschritten, wird die Reservierung automatisch an den nächsten Kunden in der Warteschlange weitergegeben. Die ersten Geräte werden ab dem 28. Februar an Kunden versandt."

Die ersten Einladungen werden laut Valve am 25. Februar kurz nach 19:00 Uhr per E-Mail versendet.

Das NDA für die Presseberichterstattung zum Steam Deck wird am 25. Februar aufgehoben. In Kürze sollen die ersten Testgeräte an die Presse schickt werden. Viel Zeit hat man also nach den ersten Tests nicht, um sich für oder gegen das Steam Deck zu entscheiden – wenn man denn zu den ersten gehört, die eine Einladung erhalten.