Fortnite auf der Nintendo Switch: Update verbessert Grafik

Am Dienstag veröffentlichte Epic Games ein umfangreiches Update für die Nintendo-Switch-Version des beliebten Battle-Royale-Shooters Fortnite, welches die Grafik und Performance deutlich verbessern, gleichzeitig aber auch weniger Speicherplatz belegen soll. So will die Spieleschmiede einige Änderungen an der Render-Engine vorgenommen haben, um den inzwischen doch sehr betagten NVIDIA-Tegra-Chip der Hybrid-Konsole effizienter auslasten zu können.

Dadurch will man vor allem die Auflösung deutlich erhöht haben, ohne dabei Abstriche bei der Leistung hinnehmen zu müssen. So wird das Spiel auf der Nintendo Switch im TV-Modus ab sofort in 1.560 x 880 Bildpunkten dargestellt und erreicht im Handheld-Modus künftig eine Auflösung von 1.170 x 660 Bildpunkten. Zum Vergleich: Bislang waren es 1.390 x 780 und 1.000 x 560 Bildpunkte. Das mag auf den ersten Blick recht wenig erscheinen, ist vor allem für den Handheld-Modus jedoch ein riesiger Schritt: Fast 38 % mehr Pixel können dargestellt werden.

Dadurch wirkt das Bild insgesamt klarer und schärfer, die Bildfrequenz soll deutlich weniger ruckeln, sodass ein insgesamt flüssigeres Spielerlebnis erreicht werden soll. Durch die höhere Auflösung gewinnt die Detailstufe beispielsweise bei Bäumen hinzu, aber auch Schatten stechen nun deutlicher hervor. Außerdem sparen Spieler auf der Nintendo Switch mit diesem Update ungefähr 140 MB an Speicherplatz ein.

Der Patch wird automatisch über die Update-Funktion der Konsole eingespielt und installiert. Fortnite selbst lässt sich kostenlos aus dem Nintendo eShop herunterladen. Finanziert wird der Titel über zahlreiche Ingame-Käufe. Bis zu 100 Spieler kämpfen auf einer entlegenen Insel um den Sieg und können zu ihrer Verteidigung riesige Festungen bauen oder ihre Verteidigungslinien für einen Überraschungsmoment zerstören.

Wöchentliche Events sollen regelmäßig für neuen Spielspaß sorgen. Aktuell läuft auf der Nintendo Switch Kapitel 2, Saison 6. Zuletzt war der Titel einer der Auslöser im Streit zwischen den Entwicklern und Apple, bzgl. der App-Store-Richtlinien.