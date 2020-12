Fortnite: Neue Season bringt überarbeitete Map und Baby Yoda

Epic Games verkündete heute den Start der neuen Season 5 von Kapitel 2 seines beliebten Battle-Royale-Shooters Fortnite an. Das Update mit dem Namen "Nullpunkt" bringt wie gewohnt eine überarbeitete Map und neue Gameplay-Features, wozu unter anderem ein neues Quest- und Kopfgeldsystem gehören. Zudem halten ein paar aus der Pop-Kultur nicht mehr wegzudenkende Charaktere, wie Baby Yoda Einzug in das Game.

Spieler können ab sofort Quests sowie Kopfgelder von über die Map verteilten NPCs annehmen. Bei erfolgreicher Absolvierung der Mini-Missionen erhalten sie eine neue Ingame-Währung namens "Barren". Andere Spieler kampfunfähig machen und das Finden geheimer Vorräte bringt ebenfalls zusätzliche Barren aufs Konto. Die Barren können Spieler dann nutzen um in Matches exotische Waffen, Upgrades oder aber Informationen und Services zu erhalten. Darüber hinaus können auf Wunsch auch verschiedene Charaktere als Verbündete angeheuert werden. Wie üblich sind momentan nur eine Handvoll neuer Gesichter verfügbar, unter anderem sind im Trailer Mando aus dem Film "The Mandalorion" zusammen mit seinem Gefährten Baby Yoda zu sehen. Weitere Charaktere sollen wie schon in vergangenen Seasons von Zeit zu Zeit dazukommen.

Die Map verändert sich mit dem Einzug der neuen Season ebenfalls. So ist eine neue Kristallwüste im Zentrum der Map aufgetaucht, die für die Story von zentraler Bedeutung sein dürfte. Darüber hinaus gibt es eine neue antike Gladiator-Arena namens "Colossal Coliseum", in der Spieler um ihre Ehre kämpfen müssen. Des weiteren neu hinzugekommen ist eine hügelige Landschaft mit Namen "Hunter's Haven" sowie ein von einer Mauer umgebendes Areal namens "Stealthy Stronghold". Wie üblich bietet Epic Games auch für die neue Season erneut einen Battle-Pass an. Dieser bietet Spielern Zugriff auf exklusive Outfits, Waffen und anderen Content. Neben der Möglichkeit sich den Battle-Pass zu erspielen, besteht auch die Wahl, Echtgeld zu investieren um sofortigen Zugriff zu erhalten. Erst kürzlich stellte Epic Games ein eigenes Abo-Modell für Fortnite namens Fortnite Crew vor. Dieses gibt Spielern für 11,99 Euro im Monate Zugriff auf den aktuellen Battle-Pass und Abo-exklusive Inhalte, wie monatlich neue Outfits.