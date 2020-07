Ubisoft kündigt offiziell Far Cry 6 an

Nachdem im Vorfeld des Ubisoft-Forward-Events bereits diverse Details zum kommenden Far Cry 6 geleakt wurden, kam es nicht überraschend, dass Ubisoft beim gestrigen Forward-Event den sechsten Teil der Serie offiziell angekündigt hat. Als Veröffentlichungstermin gab man den 18. Februar 2021 bekannt. Far Cry wird sowohl auf Microsofts Xbox Series X und der Xbox One als auch auf Sonys PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen. Außerdem wird sich der sechste Teil der Reihe auf Googles Stadia und über den Epic Games Store sowie den Ubisoft Store auch auf Windows PCs daddeln lassen. Des Weiteren wird Far Cry 6 bei UPlay+, dem Ubisoft-Abo-Service, erscheinen.

Mit dabei sind unter anderem Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian) und Anthony Gonzalez (Coco). Für den Soundtrack zeichnet sich Film- und Fernsehkomponist Pedro Bromfman (Narcos) verantwortlich. Die Eröffnungssequenz wurde unter der Leitung des Emmy-Preisträgers Patrick Clair (Westworld, True Detective) abgedreht.

Far Cry 6 wird von Ubisoft Toronto entwickelt und lässt die Spieler in die Tiefen einer modernen Guerilla-Revolution auf Yara eintauchen, einem tropischen Paradies, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Präsident Antón Castillo (Esposito) strebt danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego (Gonzalez) darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten.

“Mächtige und komplexe Antagonisten sind Teil der DNA von Far Cry”, sagt Navid Khavari, Narrative Director Ubisoft Toronto. “Mit überragenden Talenten wie dem unverkennbaren Giancarlo Esposito zu arbeiten und zu sehen, wie er unseren Antagonisten als erschreckenden, aber auch zutiefst komplexen menschlichen Charakter verkörpert, war eine unglaubliche Erfahrung und ich kann es nicht abwarten, sie mit unseren Fans zu teilen.“

Die Gamer schlüpfen in Far Cry 6 in die Rolle von Dani Rojas. Dabei entscheidet der Spieler selbst, ob es sich dabei um einen weiblichen oder männlichen Protagonisten handeln soll. Rojas ist in Yara geboren und aufgewachsen. Als Dani werden die Spieler zu Guerillakämpfern und erkunden die Inselnation, vom Dschungel bis hin zu Yaras Hauptstadt Esperanza.

Ubisoft gab ebenfalls bekannt, dass die Gold-, Ultimate- und Collector’s-Editionen von Far Cry 6 vorbestellt werden können. Die Limited-Edition enthält das Grundspiel sowie das Dschungel-Expeditions-Paket und ist exklusiv bei Amazon erhältlich. Die Gold-Edition verfügt über das Grundspiel und den Season-Pass. Bei der Ultimate-Edition erhalten die Spieler das Grundspiel, den Season-Pass und das Ultimate-Paket, welches das Dschungel-Expeditions-Paket, das Krokodiljäger-Paket und das Vice-Paket beinhaltet.

Bei der Collector’s-Edition hingegen bekommen alle Gamer das Grundspiel, den Season-Pass, das Ultimate-Paket, eine hochwertige Nachbildung des “Tostador”, des DIY-Flammenwerfers aus dem Spiel (bestehend aus 7 Teilen, Länge: 72 cm), ein Artwork der Bauanleitung, gestaltet vom Künstler Tobatron, eine einzigartige Sammlerbox nach dem Vorbild von Tobatrons bekanntem Kunststil, ein exklusives Steelbook, ein 64-seitiges Artbook, 10 Aufkleber, einen Schlüsselanhänger von Chorizo, eine Karte und einen ausgewählten Soundtrack des Spiels. Die Collector’s-Edition gibt es exklusiv im Ubisoft Store. Zudem erhalten alle Vorbesteller von Far Cry 6 das Libertad-Paket mit dem „Libertad-Outfit“ für Chorizo und die Waffe „Discos Locos“, einen CD-Wechsler, der zur Waffe umgebaut wurde und Feinde auf ihrem eigenen Grab tanzen lässt.

Spieler, die Far Cry 6 für die PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können das Spiel kostenlos auf die Version für die Folgegeneration (PlayStation 5 oder Xbox Series X) übertragen.