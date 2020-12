Epic Games Store: Vor Weihnachten noch ein Highlight?

Wenn die Gratisveröffentlichungen im Epic Games Store aktuell nicht gerade hohe Wellen schlagen, gibt es in der kommenden Woche mit der Pillars of Eternity - Definitive Edition und der Tyranny - Gold Edition wieder zwei Spiele kostenlos im Download. Derzeit verschenkt die Spieleschmiede das Adventure Cave Story+. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Allerdings könnte das Verhalten von Epic Games auch darauf hindeuten, dass man pünktlich zur Weihnachtszeit wieder mit einem AAA-Titel für ordentlich Aufsehen sorgen möchte. Gerade über die Weihnachtstage könnte es Epic so gelingen, die eigene Reichweite nochmals signifikant zu steigern und Kunden für den Shop zu gewinnen. Ist mit der Installation der Shopsoftware erst mal die Einstiegshürde genommen, sollte sich eine Vielzahl von Gamern mit entsprechenden Angeboten von einem Kauf überzeugen lassen.

Bereits in der Vergangenheit gab es mit GTA V, Watchdogs 1 & 2 oder diversen Batman-Titeln reichlich Hochkarätiges im Epic-Store. Somit stehen die Chancen gut, dass sich die Spieleschmiede ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für alle Gamer überlegt hat. Ebenfalls wäre es möglich, dass pünktlich zu Heiligabend eine große Überraschung im Epic Games Store bereit stehen wird, schließlich fällt der 24. Dezember in diesem Jahr auf einen Donnerstag.

Momentan hüllt sich die Spieleschmiede zwar noch in Schweigen und lässt sich nicht in die Karten schauen. Auch die aus der Vergangenheit bekannten Leaker der Gratistitel scheinen aktuell im Dunkeln zu tappen. Somit darf man gespannt sein, was sich der Epic Games Store für die kommenden Tage überlegt hat. Dass Epic das Weihnachtsfest einfach ohne eine entsprechende Aktion vorbeiziehen lässt ist eher unwahrscheinlich. Zumal ab dem 10. Dezember ein Großteil der Gamer in der Welt von Cyberpunk 2077 ihr Unwesen treiben wird und somit bereits in bester Spiellaune ist.