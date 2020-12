Es geht los: Alle Infos zum Cyberpunk 2077 Release und Preload

Allem Anschein nach wird es der polnischen Spieleschmiede CD Projekt Red tatsächlich gelingen, den Veröffentlichungstermin des Action-Rollenspiels Cyberpunk 2077 zu halten. Zumindest gibt es nun weitere Infos zum Release sowie zum Preload. Somit dürfen sich alle Gamer ab dem 10. Dezember 2020 darauf freuen, endlich in die Welt von Cyberpunk einzutauchen. Laut einem Post auf der Social-Media-Plattform Twitter soll es bereits um 01:00 Uhr morgens losgehen. Konsolenspieler sollen sogar noch früher starten können. Hier geht es um Punkt Mitternacht los.

Um die Server des Action-Rollenspiels nicht zu überlasten, wurden die verschiedenen Preload-Phasen aufgeteilt. Den Anfang machen alle PC-Vorbesteller (Steam, Epic Games Store und GOG) am 7. Dezember 2020 um 17 Uhr. Wer seine Version bei GOG.com erworben hat, kann jedoch schon um 12 Uhr loslegen. Alle PlayStation-4-Besitzer sind in der Lage, einen Tag später, am 8. Dezember 2020, ihre Leitung zum Glühen bringen. Alle Eigentümer von Microsofts Xbox One können schon jetzt mit dem Preload beginnen.

Somit scheint das lange Warten nun ein Ende zu haben und Cyberpunk 2077 kann ab dem kommenden Donnerstag endlich gespielt werden. Dann wird sich auch klären, ob der Hype rund um den Titel gerechtfertigt ist und die polnische Spieleschmiede Videospielgeschichte schreiben wird.

Mit der Veröffentlichung ist die Story von Cyberpunk 2077 jedoch keineswegs zu Ende. Bereits in der Vergangenheit kündigte CD Projekt Red an, einen Multiplayer nachzuliefern. Wann dieser jedoch erscheinen wird, bleibt zunächst abzuwarten. Schließlich haben die Gamer gelernt, dass geplante Veröffentlichungstermine bei Cyberpunk nicht immer realistisch sind und eingehalten werden.

Nichtsdestotrotz wird es auch beim Singleplayer genug zu entdecken geben und sich in Night City die ein oder andere Stunden verbringen lassen.