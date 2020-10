Epic Games Store: Auch nächste Woche gibt es wieder zwei Spiele kostenlos

Nachdem der Epic Games Store schon diverse Spiele wie die Kochsimulation Overcooked, das Puzzle-Spiel Fez oder World of Goo kostenlos im Angebot hatte, reihen sich aktuell erneut das Adventure ABZU sowie der Ego-Shooter Rising Storm 2: Vietnam in die Liste der kostenlosen Releases ein. Allerdings hat der Epic Games Store bereits die nächsten Gratis-Titel im eigenen Store bekannt gegeben. Ab dem 15. Oktober 2020 lassen sich das Survival-Horror-Game Amnesia: A Machine for Pigs und das Simulationsspiel Kingdom New Lands kostenlos aus dem Games-Store beziehen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Kingdom ist ein Simulationsspiel, bei dem die Spieler in einer zweidimensionalen Pixel-Welt ein Königreich aufbauen müssen. Kingdom wurde von Thomas van den Berg und Marco Bancale mit Unterstützung des Herausgebers Raw Fury entwickelt. Der Titel wurde am 21. Oktober 2015 sowohl für Microsoft Windows- als auch OS X- und Linux-Systeme veröffentlicht. Ein entsprechender Port für die Xbox One ist am 8. August 2016 erschienen. Mittlerweile lässt sich Kingdom New Lands auch auf der Nintendo Switch, Sonys PlayStation 4 und Android-Smartphones spielen.

Der Survival-Horror Amnesia: A Machine for Pigs stellt einen indirekten Nachfolger von Amnesia: The Dark Descent dar und wurde von der britischen Spieleschmiede The Chinese Room entwickelt. Publisher ist das schwedische Unternehmen Frictional Games. Amnesia: A Machine for Pigs wurde erstmals im September 2013 für Windows, macOS und Linux veröffentlicht. Das Game folgt mehreren Handlungssträngen, von denen einige in der Vergangenheit und einige in der Gegenwart spielen. Dabei dient als Schauplatz für einen Großteil der Handlung eine Londoner Fleischverarbeitungs-Fabrik des Industriellen Oswald Mandus. Los geht es jedoch in der leeren Villa von Mandus. Hier wacht der Industrielle aus einem Fiebertraum auf und die Geschichte von Amnesia: A Machine for Pigs nimmt ihren Lauf.