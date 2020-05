Ubisoft könnte am 12. Juli 2020 ein neues Far Cry ankündigen

Nachdem der Ego-Shooter Far Cry 5 von Ubisoft äußerst erfolgreich war, schnitt der Nachfolger Far Cry New Dawn eher mäßig bei den Fans ab. Bereits am 11. Mai 2020 veröffentlichte die französische Spieleschmiede einen Teaser für den 12. Juli 2020, den Ubisoft-Forward-Event. Wie jetzt bekannt wurde, soll am besagten Event ein neuer AAA-Titel der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Aufgrund der im Teaser gezeigten Landschaften liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem neuen Titel um den nächsten Teil der Far-Cry-Reihe handeln könnte.

Allerdings würde dies bedeuten, dass Far Cry 6 auch wieder in Montana angesiedelt sein wird, bzw. sich die Umgebungen recht ähnlich sehen. Somit bleibt zunächst abzuwarten, ob der Teaser tatsächlich einen ersten Einblick in die Landschaften des neuen Far-Cry-Teils gewährt.

Neben einem möglichen neuen Far Cry könnte die Spieleschmiede auch weitere Infos zu den kommenden Spielen wie Assassin's Creed Valhalla oder Watch Dogs Legion bekannt geben. Watch Dogs Legion stand bereits auf der gamescom 2019 in Köln stark im Fokus und war ursprünglich für eine Veröffentlichung im März dieses Jahres geplant. Jedoch verschob Ubisoft das Open-World-Action-Adventure mit der Info, dass es möglich sein könnte, dass ein Release nicht vor dem Jahr 2021 stattfinden wird. Somit bleibt abzuwarten, ob die Spieleschmiede am Ubisoft Forward-Event einen offiziellen Starttermin verkünden wird.

Für die Verschiebungen ist jedoch nicht die Corona-Pandemie verantwortlich, der französischen Publisher gab bereits in der Vergangenheit bekannt, dass die Abstände zwischen den einzelnen Veröffentlichungen einer Serie zu gering seien. Dies sollte auch die eher enttäuschende Umsatzentwicklung von Ghost Recon Breakpoint und The Division 2 erklären. Mittlerweile dürfte aber genügend Zeit verstrichen sein um einen Release zu rechtfertigen.