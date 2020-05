Paper Mario: The Origami King erscheint am 17. Juli für die Nintendo Switch

Völlig überraschend hat Nintendo vor wenigen Minuten einen neuen Ableger aus der Paper-Mario-Serie für die Nintendo Switch ankündigt. Am 17. Juli und damit schon in knapp zwei Monaten soll Paper Mario: The Origami King exklusiv für die Hybrid-Konsole der Japaner erscheinen. Vorbesteller können ab sofort für rund 60 Euro über den Nintendo eShop zugreifen.

In Paper Mario: The Origami King erwartet den Spieler ein farbenfrohes Abenteuer mit einer abwechslungsreichen Welt voller Entdeckungen, ausgefallener Minispiele, knackigen Rätseln und humorvollen Erlebnissen. Wieder einmal mehr darf der wohl bekannteste Klempner Prinzessin Peach befreien. König Olly hat sich selbst zum Herrscher des Origami-Königreichs ernannt und versucht, sein finsteres Vorhaben, die ganze Welt zu falten, in die Tat umzusetzen. Mithilfe einer riesigen Papierschlange hat er das Schloss der Prinzessin eingefangen und auf die Spitze eines abgelegenen Berges versetzt.

Auf seiner Reise, das Königreich zu bewahren, trifft Mario nicht nur auf zahlreiche Verbündete wie König Ollys gutmütige Schwester Olivia und deren Mitstreiter, sondern hat außerdem eine Reihe neuer Fähigkeiten erlernt. Eine davon ist der Faltarm, mithilfe dessen er zahlreiche Elemente der Umgebung hervorziehen, auffalten, zupfen oder rupfen kann, um so manches Rätsel zu lösen. Sogar Bowser soll sich auf die Seite Marios ziehen lassen. Im Spiel wird der Superheld in vielen Kämpfen antreten müssen. Erste Spielszenen und alte Bekannte des eher ungewöhnlichen Mario-Abenteuers hat Nintendo in einem Ankündigungs-Trailer veröffentlicht.

Am 17.Juli soll das neue Paper-Mario-Abenteuer auf der Nintendo Switch starten. Eine Neuauflage vieler Mario-Titel soll in diesem Jahr ebenfalls noch geplant sein – eine Bestätigung hierzu ließ Nintendo jedoch noch offen. Derweil ist die Konsole während der Corona-Pandemie sehr erfolgreich: Mit über 21 Millionen verkauften Konsolen feierte die Spieleschmiede das bislang erfolgreichste Jahr der Nintendo Switch. Mehr als 365 Millionen Spiele wurden bereits verkauft.