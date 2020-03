Epic-Chef äußert sich zu NVIDIAs Cloud-Gaming-Service GeForce Now

Nachdem sich in der Vergangenheit bereits Bethesda und Activision Blizzard von NVIDIAs Cloud-Gaming-Service GeForce Now zurückgezogen haben, reiht sich auch 2K Games in die Liste der Publisher ein, die beim NVIDIA-Dienst fehlen werden. Allerdings scheinen nicht alle Spieleschmieden die gleiche Meinung über GeForce Now zu vertreten. Aus diesem Grund gab jetzt Epic-Games-Präsident Tim Sweeney über die Social-Media-Plattform Twitter bekannt, dass man auch in Zukunft weiter an NVIDIAs GeForce Now festhalten wird.

Dies hat zur Folge, dass neben dem Battle-Royal-Shooter Fortnite auch alle im Epic Store angebotenen Titel bei GeForce Now zur Verfügung stehen werden. Bedingung ist hier allerdings die Einverständniserklärung der Entwickler. Somit kann jede Spieleschmiede ganz individuell entscheiden, ob man möchte, dass die eigenen Spiele neben dem Epic Games Store auch bei Team Greens Cloud-Gaming-Service angeboten werden.

Zudem rührt der Epic-Präsident weiter fleißig die Werbetrommel für den Dienst und behauptet, dass es sich bei NVIDIA um den Publisher-freundlichsten Cloud-Gaming-Anbieter handelt, da keine Gebühren oder Ähnliches erhoben werden. Ob dies jedoch bis in alle Zeiten so bleiben wird, wird letztendlich nur die Zukunft zeigen. Somit ist derzeit noch unklar, warum eine Vielzahl der großen Publisher und Entwicklerstudios den Dienst verlassen.

Neben den bereits erwähnten Epic-Titeln wird sich in Zukunft auch das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 über den Cloud-Gaming-Service nutzen lassen.