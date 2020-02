Auch Bethesda verabschiedet sich fast komplett von Geforce Now

Nachdem sich die Spieleschmiede Activision Blizzard bereits in jüngster Vergangenheit von NVIDIAs Cloud-Gaming-Service Geforce Now zurückgezogen hat, gab jetzt auch das US-amerikanische Entwicklerstudio Bethesda bekannt, nicht länger bei Geforce Now vertreten zu sein. Dies gab NVIDIA im eigenen Forum zu Protokoll. Warum sich Bethesda von NVIDIAs Cloud-Gaming-Service verabschiedet hat, ist bislang noch unklar. Allerdings wird es auch in Zukunft ein Bethesda-Game bei Geforce Now geben. Wie die Spieleschmiede bekannt gab, wird sich Wolfenstein Youngblood weiterhin über den Dienst daddeln lassen.

Aktuell ist unklar, warum sich die Studios von der NVIDIA-Plattform zurückziehen. Laut Angaben der kalifornischen Grafikschmiede hat der Dienst mittlerweile knapp eine Million Nutzer. Zudem werden der Epic Games Store, Steam, Uplay und Origin offiziell supportet. Wann Rockstar Games und der Windows-Store ebenfalls eine offizielle Unterstützung erhalten, ist nicht bekannt.

Sollten NVIDIA weiterhin die Spielemacher weglaufen, dürfte das Interesse der User am genannten Dienst schnell verfliegen. Alternativ könnte NVIDIA etwas Geld in die Hand nehmen und so die Entwicklerstudios von einer Zusammenarbeit überzeugen. Somit bleibt aktuell lediglich abzuwarten, wie sich der NVIDIA-Dienst entwickeln wird. Das für den September 2020 erwartete Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 von den polnischen Entwicklern CD Projekt RED soll sich zum Release auch über Geforce Now spielen lassen. Je nach Hardwareanforderungen könnte dies eine kostengünstige Alternative für viele Gamer sein, deren Hardware sich nicht auf dem aktuellsten Stand befindet.

Allerdings gilt zu beachten, dass lediglich Nutzer des kostenpflichtigen Abomodells RTX nutzen können. Bethesdas Wolfenstein Youngblood verwendet Raytracing und eine Umgebungslichtverschattung (RTAO).