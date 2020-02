GTA 4 kehrt als Complete Edition auf Steam zurück

Auch wenn ein Großteil der GTA-Fans vor allem wegen des zuletzt äußerst großzügigen Geldgeschenks von Rockstar Games eher Grand Theft Auto 5 und dessen Online-Modus GTA Online spielen dürfte, so greifen noch immer viele Serienfans zum Vorgänger. Doch der Klassiker GTA 4 war seit Jahresbeginn nicht mehr über die digitale Spielevertriebsplattform Steam erhältlich. Zwar konnten Spieler, die den Titel bereits gekauft hatten, GTA 4 noch spielen, Neukäufer hatten jedoch keine Möglichkeit mehr, diesen über Steam zu beziehen. Mitte März kehrt der beleibte Open-World-Kracher aus dem Jahr 2008 dorthin jedoch zurück.

Wie Rockstar Games und Valve jetzt bekannt gaben, soll Grand Theft Auto 4 ab dem 19. März 2020 wieder auf Steam zum Kauf angeboten werden. Grund für die Entfernung des Spiels aus den Angebots-Listen war die Abschaltung von Microsoft Games for Windows Live, die bereits vor mehr als sechs Jahren beschlossen war, dutzende bekannte Titel beeinträchtigte und entsprechende Patches nach sich zu zog. So konnten frisch gekaufte Steam-Keys zuletzt nicht mehr über Games for Windows Live aktiviert werden.

Ab dem 19. März 2020 wechselt die Steam-Version daher auf den Rockstar Games Launcher, womit ein Social-Club-Account auch für Spieler von GTA 4 zum Zwang wird. Der Zugang wird dann jedoch lediglich für die Spiele-Aktivierung genutzt, Downloads erfolgen weiterhin über Steam.

Das Hauptspiel sowie die DLCs "The Lost and Damned", "Episodes from Liberty City" und "The Ballad of Gay Tony" werden dann jedoch nicht mehr separat erhältlich sein – Valve wird lediglich die Complete Edition mit allen Zusatz-Inhalten anbieten. Bestehende GTA-4-Besitzer werden das Upgrade ebenfalls kostenlos erhalten. Doch die Sache einen gewaltigen Haken: Nach dem bis zu 22 GB großen Upgrade auf die Complete Edition werden alle Multiplayer-Funktonen, die Ranglisten sowie die drei Radiosender "RamJam FM", "Self-Actualization FM" und "Vice City FM" entfernt, deren Musiklizenzen ausgelaufen sind.

Bestehende Spielstände können mit der Complete Edition natürlich weiter genutzt werden. Inhaber der physischen Disc-Version können durch Eingabe ihres Spiele-Keys die Complete Edition erhalten, ist der Schlüssel bereits per Games for Windows Live aktiviert worden, genügt die Verknüpfung mit Social Club.

Erst kürzlich kehrten auch einige Spiele von Electronics Arts zu Steam zurück – teilweise jedoch mit satten Preisaufschlägen.