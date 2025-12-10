Werbung

In einem Blogpost spricht Microsoft über die kurzfristig geplanten Verbesserungen für Windows 11, die vorwiegend für Spieler interessant sein sollen. Dabei bezieht sich Microsoft in weiten Teilen auf den Windows-Handheld ASUS ROG Xbox Ally X (Test), der mit seiner Full Screen Experience (FSE) überzeugen soll. Neben der ASUS ROG Xbox profitieren davon auch die weiteren Windows-Handhelds.

Mit Advanced Shader Delivery (ASD) beschleunigen die ROG-Handhelds mit Xbox-Integration den Start neuer Spiele spürbar. Dabei werden bereits beim Installationsvorgang vorkompilierte Shader-Dateien bereitgestellt, was lange Ladezeiten und Ruckler beim ersten Spielstart deutlich reduziert. In internen Tests konnten die Ladezeiten in Avowed um mehr als 80 % und in Call of Duty: Black Ops 7 um über 95 % verkürzt werden.

Mittlerweile unterstützen zahlreiche Spiele in der Xbox-PC-App die Technik, weitere sollen folgen. Die Entwicklung von ASD erfolgt in Zusammenarbeit zwischen AMD und Microsoft. Für Entwickler ist die Funktion über das Agility SDK integriert und ermöglicht die Vorbereitung sowie Validierung vorkompilierter Shader-Pakete innerhalb bestehender Entwicklungsprozesse.

Generell für Spieler interessant:

Wir sind bestrebt, Windows zum besten Ort zum Spielen zu machen, und werden weiterhin die für Spiele wichtigsten Systemfunktionen optimieren: Hintergrund-Workload-Management, Verbesserungen bei Energieverbrauch und Zeitplanung, Optimierungen des Grafikstacks und aktualisierte Treiber. - so Microsoft in seinem Blog

Windows 11 soll leichter und ressourcenschonender werden. Spiele profitieren in Form einer höheren Leistung und Windows selbst tritt weiter in den Hintergrund. Für das kommende Jahr rückt Auto Super Resolution (Auto SR) in den Fokus. Dabei handelt es sich um eine Upscaling-Technik auf Betriebssystemebene. Zunächst sollen Systeme mit Snapdargon-X-Prozessor Auto SR verwenden können. Später folgt dann auch der Windows-Handheld ROG Xbox Ally X mit der Ryzen-AI-NPU.