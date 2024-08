Werbung

Seit Jahren nimmt die Nutzung von Linux im Desktop-Bereich zu. Die Ursachen dafür dürften in verschiedenen Entwicklungen begründet sein. So stoßen sich beispielsweise immer mehr Nutzer an den Änderungen, die Microsoft seinem Betriebssystem Windows auferlegt. Auch die aktuelle KI-Offensive des Konzerns stößt nicht bei jedem Windows-Nutzer auf Gegenliebe.

Gleichzeitig machte Valve mit seinem Kompatibilitätswerkzeug Proton einen Großteil von Windows-Videospielen seit 2018 auch für Linux zugänglich. Mit seinem Handheld Steam Deck etablierte das Unternehmen zudem Linux zuletzt sogar als geeignete Grundlage für Spieler.

So erfährt der Linux-Anteil gerade seit 2020 einen sichtbaren Anstieg und markiert regelmäßig neue Höchststände, wie Analysen der Statistik-Website Statcounter zeigen. Die Webseite weist für Juli 2024 für Linux mit 4,45 % sogar den bisher höchsten erfassten Wert seit Messbeginn auf.

Allein die erfassten Werte der letzten zwölf Monate zeigen ein sichtbares Wachstum:

Juli 23 - 3,12 %

August 23 - 3,18 %

September 23 - 3,02 %

Oktober 23 - 2,92 %

November 23 - 3,22 %

Dezember 23 - 3,82 %

Januar 24 - 3,77 %

Februar 24 - 4,03 %

März 24 - 4,05 %

April 24 - 3,88 %

Mai 24 - 3,77 %

Juni 24 - 4,05 %

July 24 - 4,45 %

Als Grundlage für die Erhebung werden die Datenerfassungen von über 1,5 Millionen Webseiten herangezogen. Ob diese repräsentativ sind, sei an dieser Stelle mal dahingestellt. In jedem Fall lässt sich zumindest ein Trend ablesen.