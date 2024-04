Werbung

Erst vor einigen Tagen begann Microsoft damit, Windows Insidern im Startmenü von Windows 11 eine neuartige Werbung für Apps aus dem Microsoft Store zu präsentieren. Offenbar brauchte Microsoft für die Evaluierung der neuen Maßnahme nicht lange. Denn mit dem am Dienstag veröffentlichten Update KB5036980 verteilt der Konzern diese nun bereits auch an reguläre Windows 11-Nutzer. Die Testphase war zwar beschränkt auf die USA, wie das Feedback der Insider dabei aber letztlich ausfiel, behält Microsoft für sich.

Dieser Umstand deutet entweder darauf hin, dass die Funktion bei den Testkandidaten überwiegend positiv aufgenommen wurde oder, dass das Unternehmen das Feedback der Insider einfach ignoriert hat und die Werbung ohnehin einführen wollte.

Von nun an sollen einige Anwendungen "einer kleinen Gruppe ausgewählter Entwickler" aus dem Microsoft Store im Startmenü angezeigt werden. Dem Nutzer soll das dabei helfen, neue "großartige Apps zu entdecken". Glücklicherweise verrät das Unternehmen in seinem zugehörigen Supportartikel auch, wie sich diese Werbung für Apps wieder deaktivieren lässt. Demnach müssen die Nutzer im Reiter Einstellungen > Personalisierung > Start das Kontrollkästchen "Empfehlungen für Tipps, App-Werbung und mehr anzeigen" abwählen.

Auffällig dabei ist, dass Microsoft immer konsequenter darin wird, Werbung in seine Betriebssysteme zu integrieren. Zuletzt führte der Konzern erst eine neue Upgrade-Erinnerung für Windows 10-Nutzer ein, die im Vollbild ohne Vorwarnung an die Nutzer ausgespielt wird. Daneben versucht das Unternehmen neuerdings auch verstärkt, seine Nutzer zum Erstellen eines Microsoft-Accounts zu bewegen, etwa indem in den Systemeinstellungen und im Startmenü dafür geworben wird. Auch an anderen Stellen experimentierte der Konzern bereits mit neuen Anzeigemöglichkeiten, beispielsweise im Explorer. Letztlich will Microsoft damit seine Nutzer wohl noch stärker an das einige Ökosystem binden und dieses weiter ausbauen, wie etwa den Microsoft Store.