Werbung

Microsoft erhöht abermals den Druck auf Windows-10-Nutzer hinsichtlich eines Updates auf Windows 11. Am 14. Oktober 2025 beendet der Konzern den regulären Support für das immer noch beliebte Windows 10. Damit kommt die Ziellinie immer näher, eine Verlängerung des Supports (ESU) gibt es im Anschluss nur gegen jährlich steigende Zahlungen. Insofern versucht Microsoft auch schon seit Längerem, die Windows-10-Nutzer zum Wechsel auf den Nachfolger zu animieren.

Dabei scheint das Unternehmen seinen Bemühungen nun eine weitere Säule hinzugefügt zu haben. Denn wie einige Anwender im Netz aktuell berichten, wurde sie mit einer neuen Vollbild-Werbeanzeige konfrontiert, in der das Unternehmen erneut darauf aufmerksam macht, dass die Unterstützung für Windows 10 in absehbarer Zeit ausläuft und sich die Besitzer des entsprechenden PCs um ein Upgrade auf Windows 11 bemühen sollten. Der Reddit-Nutzer Woopinah9 hat diese Anzeige mit einem Screenshot festgehalten und im Netz geteilt. Dabei soll die Meldung ohne Vorwarnung "mitten in der Arbeit" aufgetaucht sein.

In der Anzeige weist Microsoft auf das Support-Ende von Windows 10 hin und verlinkt zusätzliche Informationsseiten. Dabei lässt die Meldung in dem konkreten Fall sogar außer Acht, dass der betroffene PC hardwareseitig überhaupt nicht zu einem Update in der Lage ist. Aktuell ist noch unklar, ob diese Werbeanzeige nur einmalig auftaucht oder ob diese wiederholt Windows-10-Nutzer heimsuchen wird. Eine Schaltfläche "später erinnern" lässt diesbezüglich aber ein entsprechendes Vorgehen erahnen.

Ebenfalls ist nicht ersichtlich, ob oder gegebenenfalls ab wann Microsoft diese Werbung für ein Betriebssystem-Upgrade großangelegt an Windows-10-Nutzer ausrollt. Aktuell scheint es sich dabei noch um eine Testphase zu handeln, da nur vereinzelte Berichte diesbezüglich die Runde machen. So oder so dürfte aber klar sein, dass der Konzern mit dem stetig näher kommenden Ende von Windows 10 seine Bemühungen, die Nutzer von einem Wechsel zu Windows 11 zu überzeugen, intensivieren wird.