Windows 11 steht seit Anbeginn seiner Existenz in vielen Bereichen in der Kritik. Die dabei größte Kritik sind sicherlich die deutlich angehobenen Systemanforderungen an den PC, um das Windows-11-Betriebssystem auf offiziellem Wege ausführen und nutzen zu können. Mit der kommenden Windows-11-Version 24H2, die im Herbst dieses Jahres ausgerollt werden soll, gehen die Redmonder nun einen radikalen Schritt weiter und betrifft ältere Prozessoren. Ohne die SSE-4.2-Instruktionen seitens des Prozessors soll kein Bootvorgang möglich sein.

Generell sind bei AMD alle Prozessoren ab Ryzen 2000 (Zen+) und bei Intel ab der siebten Core-Generation (Kaby Lake) offiziell mit Windows 11 kompatibel. Das beliebte USB-Formatierungs-Tool Rufus erlaubte durch die Aushebelung der strengen Systemanforderungen auch die Installation von Windows 11 auf älteren Systemen und so können alle Computer auf diesem Umweg auch mit Windows 11 betrieben werden, die mit Windows 10 lauffähig sind. Doch dies könnte sich ab Windows 11 24H2 im kommenden Herbst ändern.

Wie nämlich der Entwickler Bob Pony auf X (ehemals Twitter) gepostet hat, wird Microsoft mit dem Build 25905 von Windows 11, das für das 24H2-Update Verwendung finden könnte, die Systemanforderungen weiter erhöhen. Die POPCNT-Instruktion (Population Count) ist ein Teil von SSE4.2 und wird laut Bob Pony künftig für die Zusammenarbeit zwischen dem Windows-11-Kernel und den USB-XHCI-Treibern zwingend benötigt. Unterstützt der installierte Prozessor die SSE4.2-Instruktionen nicht, soll Windows 11 den Bootvorgang schlicht verweigern, heißt es.

Nun muss man sich an dieser Stelle die Frage stellen, welche Prozessoren dies nun tatsächlich betrifft. Bei Intel hielt SSE4.2 in der Nehalem-Architektur (erste Core-Generation) aus dem Jahr 2008 Einzug. Somit fallen bei Intel die Core-2-Duo- und Core-2-Quad-Prozessoren auf dem Sockel 775 (lange ist es her) und abwärts raus. AMD hat die Implementierung der SSE4.2-Instruktionen ab der Bulldozer-Architektur (AMD FX, Sockel AM3+) im Jahr 2011 vollzogen. Also alles davor, fiele dann unten durch.

Insgesamt werden es sicherlich nur wenige Anwender sein, die einen "antiken" Prozessor für Windows 11 einsetzen möchten. Auch wenn Microsofts CPU-Support-Listen für Windows 11 (AMD und Intel) nicht (mehr) auf dem aktuellen Stand ist, sind diese eine erste Anlaufstelle, um zu schauen, ob der eigene PC offiziell mit Windows 11 kompatibel ist.

