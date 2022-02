iOS 15.4 ermöglicht Bezahlung von Smartphone zu Smartphone

Für eine Zwischenversion fallen die Neuerungen von iOS 15.4 vergleichsweise umfangreich aus. Wie die am Dienstagabend für Entwickler veröffentlichte zweite Betaversion des kommenden iPhone-Betriebssystems zeigt, hat Apple nun auch die Tap-to-Pay-Funktion zum Testen freigeschaltet.

Damit lassen sich bargeldlose Zahlungen direkt von Smartphone zu Smartphone durchführen, was vor allem kleineren Händlern zugutekommt. Sie benötigen außer ihrem iPhone keine zusätzliche Hardware wie ein Karten-Terminal und können in ihrem Geschäft trotzdem bargeldloses Zahlen ermöglichen. Das funktioniert dann sogar über Kredit- und Debit-Karten mit kontaktloser NFC-Funktion oder über Apple Pay und sogar Google Pay. Erste Dienstleister wie Stripe und Shopify sollen hierfür bereits mit Apple zusammenarbeiten, um den Zahlungsempfang am iPhone zu ermöglichen.

Vorerst wird die Funktion allerdings nur in den USA freigeschaltet. Wann Tap to Pay auch außerhalb der USA getestet werden kann, ist offen. Ebenfalls bleibt unklar, ob damit auch private Zahlungen unter Freunden und Bekannten durchgeführt werden können. Wer die Technik nutzen möchte, benötigt auf Empfängerseite mindestens ein Apple iPhone XS oder iPhone XR.

Außerdem schaltet Apple mit iOS 15.4 nun auch die Schnittstelle in der Health-App frei, die das Speichern des Impfstatus in der App und im Wallet für Europa ermöglicht. Damit werden zusätzliche Apps wie die Corona-Warn-App (welche zur Kontaktverfolgung trotzdem installiert bleiben sollte) oder die CovPass-App überflüssig und der Impfnachweis kann direkt über den Sperrbildschirm aufgerufen werden. Neben dem Namen wird dann die Zahl der erhaltenen Impfdosen, das Impfdatum sowie der eingesetzte Impfstoff samt QR-Code für den Scan mit ausgegeben.

Weiterhin kann das iPhone mit iOS 15.4 künftig auch mit Maske ohne die Apple Watch entsperrt werden, wobei man hierfür mindestens ein iPhone 12 benötigt. Geräte mit ProMotion-Display können die 120 Hz mit dem kommenden Update endlich auch bei Drittanbieter-Apps nutzen. Ansonsten gibt es neue Emojis, ein Widget für die AppleCard, welche hierzulande allerdings noch immer nicht verfügbar ist, und kleinere Verbesserungen für die iCloud-Keychain.

Wann iOS 15.4 in finaler Fassung für alle freigegeben wird, ist nicht bekannt. Ein Start Mitte Märze wäre denkbar, da Apple zu diesem Zeitpunkt Gerüchten zufolge eine Keynote für die Vorstellung neuer Geräte angesetzt haben soll.