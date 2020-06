Mit iOS 14 rücken Widgets mehr in den Fokus

Während seiner Eröffnungskeynote zur WWDC 2020, die in diesem Jahr im Zuge der Corona-Pandemie komplett online abgehalten wird, hat Apple die nächste Betriebssystem-Generation für seine iPhone-Familie ankündigt. Neben vielen Verbesserungen für Maps, Siri, CarPlay und den App Store will man mit iOS 14 den Homescreen mithilfe von Widgets künftig aufräumen und die kleinen Informations-Felder prominenter im System platzieren.

In iOS 14 lassen sich die einzelnen Homescreen-Seiten fortan verstecken und in der App Library übersichtlich zusammengefasst anzeigen. Die Bibliothek soll alle installierten Apps automatisch organisieren und jene ausblenden, die nicht ständig angezeigt werden müssen oder die vom Nutzer schlichtweg seltener benötigt werden. Eine alphabetische Reihenfolge ist über das Suchfeld künftig ebenfalls möglich. Vor allem rücken Widgets stärker in den Fokus, denn sie können in Zukunft direkt auf dem Homescreen abgelegt werden und werden nicht mehr nur in der Heute-Ansicht angezeigt. Die Widgets können in unterschiedlichen Größen per Drag-and-Drop zwischen den App-Icons platziert werden und zeigen je nach App unterschiedliche Informationen an: News, Uhrzeiten, Kalendereinträge, das Wetter oder das aktuelle Fernsehprogramm.

Messages, Maps, CarPlay und AppClips

Passend dazu führt Apple eine systemweite Picture-In-Picture-Funktion ein, womit sich Videos in anderen Apps unterbrechungsfrei weiterschauen lassen. Die Inhalte können on-the-fly vergrößert oder verkleinert werden. Außerdem verpasst Apple seiner Sprachassistentin Siri ein UI-Update. Statt einer großen Fullscreen-Seite legt sich der Siri-Button nun einfach über den Homescreen. Außerdem gibt es eine neue Translate-App, die Live-Übersetzungen zwischen verschiedenen Sprachen möglich macht und so ganze Konversationen vereinfacht. Sogar eine Offline-Nutzung soll die neue Translate-App mit sich bringen.

Die Nachrichten-App bekommt neben neuen Memojis vor allem ein Upgrade der Gruppen-Funktion. Künftig können Konversations-Teilnehmer direkt angesprochen und Beiträge zitiert werden. Das überarbeitete Kartenmaterial mit all seinen 3D-Objekten wird demnächst für weitere Regionen, darunter England, Irland oder Kanada, ausgeweitet. Zudem integriert Apple eine Routenplanung für Fahrrad-Trips und fertigt spezielle Routen für die Navigation mit einem Elektro-Fahrzeug an, indem beispielsweise E-Zapfsäulen mit eingeplant werden.

CarPlay unterstützt in iOS 14 direkt auf dem iPhone abgelegte Autoschlüssel, was schon vor ein paar Tagen durch das Internet geisterte. Der neue 5er-BWM aus dem Modelljahr 2020 wird eines der ersten Fahrzeuge werden, das sich direkt mit dem Apple iPhone aufschließen und starten lassen wird. Der Autoschlüssel kann sogar für andere iPhone-Nutzer freigeschaltet werden, wobei er selbst über die Wallet-App zugänglich sein wird.



"There is an App for that" soll künftig noch einfacher werden: Mithilfe von AppClips lassen sich neue Apps in der realen Welt über NFC oder einen neuen Kameracode scannen und direkt aus dem Store herunterladen. Aber auch der Apple-Login und der Austausch der in der Wallet hinterlegten Zahlungsdaten kann per AppClips erfolgen, womit der Anwender nicht erst einen Account erstellen oder seine Zahlungsdaten hinterlegen muss. Das ist besonders praktisch, wenn es um das Ausleihen von E-Scootern geht.

Apple iOS 14 wird voraussichtlich im Herbst final erscheinen.