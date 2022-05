Benchmark auf Basis der Unreal Engine 5 auf Steam verfügbar

Das norwegische Entwicklerstudio Eztheory AS hat mit dem EzBench einen 3D-Benchmark auf Basis der Unreal Engine 5 vorgestellt. Dieser unterstützt unter anderem Raytracing-Effekte und 8K-Texturen. Für das Raytracing werden – falls vorhanden – die Raytracing-Beschleuniger der GPUs verwendet. Dies ist für die Grafikkarten auf Basis der Turing-, Ampere- und RDNA-2-Architektur der Fall. Ohne RT-Beschleuniger übernehmen die einfachen Shader die Berechnungen.

Heruntergeladen werden kann der Benchmark bei Steam. Vor allem durch die hochauflösenden Texturen kommt der Benchmark auf eine Download-Größe von knapp 20 GB.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Wir haben den EzBench mit einer GeForce RTX 3080 Ti in der Founders Edition ausprobiert und sind auf 32.400 Punkte gekommen. In FHD kommt man mit eben dieser Karte auf gerade einmal 30 bis 40 FPS. In UHD sind nur hin und wieder zweistellige FPS zu erreichen.

Die erste offizielle Version der Unreal Engine 5 wurde Anfang April freigegeben. Nanite und Lumen sind die wichtigsten neuen Funktionen dieser Version. Lumen kommt hier für die Simulation der Beleuchtung via Raytracing zum Einsatz. Zuletzt konnte die Unreal Engine 5 in der "The Matrix Awakens"-Demo ihre Stärken unter Beweis stellen.

Erst kürzlich kündigte CD Projekt Red an, für den nächsten Titel der Witcher-Serie die Unreal Engine verwenden zu wollen. Crystal Dynamics, das aktuelle Entwicklerstudio der Tomb-Raider-Serie, will nun ebenfalls diesen Weg gehen und wird den nächsten Titel auf Basis der Unreal Engine 5 entwickeln.