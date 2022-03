CD Projekt Red: The Witcher: A New Saga Begins angekündigt

Das Entwicklerstudio CD Projekt Red hat ein neues The Witcher angekündigt. Ob der Titel am Ende auch den Namen The Witcher: A New Saga Begins tragen wird, ist noch nicht bekannt. Man will jedoch bereits mit der Entwicklung begonnen haben.

Gemeinsam mit der Ankündigung eines neuen The-Witcher-Titels verkündet CD Projekt Red eine enge Zusammenarbeit mit Epic. Aus dieser geht eine Lizenzierung der Unreal Engine 5 hervor.

Natürlich nennt man zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Erscheinungstermin. Aktuell konzentriert man sich auf die Erweiterungen für Cyberpunk 2077.