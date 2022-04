Im Rahmen der Entwicklungsphase der Unreal Engine 5 machte diese schon häufiger auf sich aufmerksam. Die wichtigsten Technologiekomplexe innerhalb der nun finalen Version 5 sind Nanite und Lumen. Lumen ist eine Global-Illumination-Technik (GI) – dient also der Berechnung der kompletten Beleuchtung. Nanite ist ein Micro Polygone Rendering, welches geometrische Informationen in bisher ungesehener Detailtiefe darstellen kann. Zuletzt konnte die Unreal Engine 5 in der "The Matrix Awakens"-Demo ihre Stärken unter Beweis stellen.

Nun ist die erste öffentliche Version der Unreal Engine 5 erschienen. In einem Blog-Beitrag werden die wichtigsten Informationen und Neuerungen zusammengefasst. Zudem gibt es natürlich die dazugehörigen Release Notes. Eines der kostenlose Sample-Pakete für die UE5 umfasst die Daten und Assets zur Stadt aus "The Matrix Awakens"-Demo. Dieses Paket wiegt bereits fast 90 GB.

Erst kürzlich kündigte CD Projekt Red an für den nächsten Titel der Witcher-Serie die Unreal Engine verwenden zu wollen. Crystel Dynamics, das aktuelle Entwicklerstudio der Tomb-Raider-Serie will nun ebenfalls diesen Weg gehen und wird den nächsten Titel ebenfalls auf Basis der Unreal Engine 5 entwickeln.

Das Arbeiten mit der Unreal Engine 5 ist zunächst einmal kostenlos. Kommerzielle Produkte müssen dann natürlich Lizenzgebühren zahlen.