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Während OpenAI mit ChatGPT 5.6 gerade sein neuestes Frontier-Modell ausrollt und Anthropic Fable 5 wieder jedem zur Verfügung gestellt werden darf, schaltet xAI/SpaceXAI Grok 4.5 für Grok Build, Cursor und die eigene API frei. Dabei setzt die Firma von Elon Musk auf besonders niedrige Preise, denn in der Entwicklerdokumentation werden 2 US-Dollar pro eine Million Eingabetoken und 6 US-Dollar pro eine Million Ausgabetoken genannt. Gecachte Eingabetoken sollen sogar nur 0,50 US-Dollar pro eine Million Token kosten. In der Europäischen Union fehlt der Zugang noch, xAI nennt dafür Mitte Juli als Ziel.

Grok 4.5 soll in Grok Build künftig das Standardmodell sein. Die Integration über das Agent-Client-Protocol ist ebenfalls vorgesehen. Cursor bekommt Grok 4.5 laut xAI auf allen Plänen, während Office-Add-ins für Word, PowerPoint und Excel ebenfalls das neue Modell standardmäßig verwenden sollen. Technisch unterstützt Grok 4.5 Text- und Bildeingaben sowie -Ausgaben, Websuche, X-Suche und die Ausführung von Code. Beim Reasoning bietet xAI die Stufen Low, Medium und High an, wobei High voreingestellt ist. Vollständig abschalten lässt sich Reasoning bei Grok 4.5 nach xAI-Angaben nicht.

Die serverseitige Websuche und die Suche über den Nachrichtendienst X kosten laut Preisliste 5 US-Dollar pro 1.000 Aufrufe. Das Kontextfenster liegt bei maximal 500.000 Token und fällt somit kleiner aus als bei vielen anderen aktuellen Grok-Modellen, die xAI in der Preisübersicht mit einer Million Token führt. Für lange Agentenläufe kann das nachteilig sein, xAI verweist jedoch auf das optimierte Caching und die Kontextkomprimierung.

Grok 4.5 soll in den eigenen Rechenzentren in Memphis auf zehntausenden NVIDIA-GB300-GPUs trainiert worden sein und dabei überwiegend mit Programmierung, Naturwissenschaften, Ingenieurwesen sowie Mathematik gefüttert worden sein. Die ersten Benchmarks sehen vielversprechend aus. Genannt werden 62,0 % in DeepSWE 1.0, 53 % in DeepSWE 1.1, 64,7 % in SWE Bench Pro und 83,3 % in Terminal Bench 2.1.

Außerdem spricht xAI von 80 Token pro Sekunde und geringerem Tokenverbrauch gegenüber Claude Opus 4.8 Max bei SWE-Bench-Pro-Aufgaben. Artificial Analysis setzt Grok 4.5 ebenfalls weit nach oben: Auf der Modellseite steht Grok 4.5 im Intelligence Index auf Rang 4 von 168 Modellen, bei einer gemessenen Ausgabe von 87,8 Token pro Sekunde, und damit sogar auf dem Niveau von GPT-5.5 in Codex oder Claude Fable 5 in Claude Code, jedoch bei deutlich niedrigeren Kosten. Für Grok Build werden 2,49 US-Dollar pro Aufgabe genannt, gegenüber 5,07 US-Dollar für GPT-5.5 in Codex und 11,80 US-Dollar für Fable 5 in Claude Code.