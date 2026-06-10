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Nachdem Anthropic seine Mythos-Modelle aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit bislang nur ausgewählten Partnern geöffnet hatte, folgt nun der erste Schritt in den breiten Markt: Seit gestern ist Claude Fable 5 allgemein verfügbar. Das Modell soll oberhalb der bisherigen Opus-Klasse arbeiten, wurde allerdings freiwillig für den Retailmarkt eingeschränkt. Bei bestimmten Anfragen wechselt Fable 5 auf Claude Opus 4.8, während Claude Mythos 5 weiter nur im Rahmen des IT-Sicherheitsprojekts Glasswing und späterer Trusted-Access-Programme zugänglich bleibt.

Der Unterschied zwischen beiden Varianten liegt nach Angaben des Unternehmens nicht im Grundmodell, sondern in der Absicherung. Claude Fable 5 basiert auf demselben Modell wie Claude Mythos 5, leitet Anfragen aus sensiblen Bereichen jedoch an Claude Opus 4.8 weiter. Dazu zählen laut Anthropic Anfragen aus den Bereichen Cybersecurity, Biologie, Chemie und Modelldestillation. Die Umleitung soll im Durchschnitt in weniger als 5 % der Sitzungen greifen, was bedeutet, dass Fable 5 in mehr als 95 % der Fälle ohne Fallback antworten soll.

Beim Preis macht Anthropic ebenfalls eine klare Abgrenzung zur Opus-Reihe und macht sein neuestes Flaggschiffmodell erheblich teurer. So soll der Preis bei 10 US-Dollar pro Million Eingabetoken und 50 US-Dollar pro Million Ausgabetoken liegen, während man das Kontextfenster mit einer Million Token und bis zu 128.000 Ausgabetoken angibt. Zum Vergleich: Claude Opus 4.8 steht bei 5 und 25 US-Dollar. Damit kostet Fable 5 auf Tokenbasis doppelt so viel wie das bisherige Spitzenmodell.

Anthropic positioniert Fable 5 nicht als einfachen Chatbot, sondern als Modell für lange Arbeitsläufe und Coding-Sessions. Eigenen Benchmarks nach soll der erste Mythos-Ableger hauptsächlich beim Agentic Coding, dem Reasoning und der Cybersecurity deutlich gegenüber den Claude-Modellen und vor allem der GPT-Konkurrenz zulegen. Unabhängige Tests müssen das noch bestätigen.

Verfügbar ist Claude Fable 5 über die Claude-API. In Pro-, Max-, Team- und sitzbasierten Enterprise-Abos ist das Modell zunächst bis zum 22. Juni ohne Aufpreis enthalten. Ab dem 23. Juni soll die Nutzung dann Credits erfordern. Derzeit zeichnet sich ab, dass immer mehr Nutzer bereit sind, für KI-Abos zu bezahlen, während Anthropic selbst vor dem ersten Gewinnquartal steht und den Sprung an die Börse wagen will.