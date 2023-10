Auch Apple zieht die Preisschraube an

Nahezu alle Streaming-Anbieter haben in den letzten Monaten ihre Preise erhöht. Zuletzt gab auch Disney + ein neues Preismodell bekannt, das ab dem 01. November 2023 in Kraft treten wird. Apple hatte bisher auf eine Teuerung seines Streaming-Abos Apple TV+ verzichtet. Dies soll sich nun ändern.

Mit sofortiger Wirkung hat der Konzern eine Neuordnung seiner Preise ab dem 26. Oktober 2023 verkündet. Kunden müssen für Apple TV + von jetzt an 9,99 Euro pro Monat bezahlen. Bislang waren es nur 6,99 Euro monatlich. Als der Dienst 2019 an den Start ging, stand der monatliche Preis noch bei 4,99 Euro. Auch Fans von Apple Arcade, dem Spiele-Abo für Apple-Geräte, müssen von nun an 6,99 Euro statt 4,99 Euro zahlen.

Die Preiserhöhung trifft auch diejenigen, die den Komplettdienst Apple One abonniert haben. Apple One vereint die Einzel-Abos von Apple TV +, Apple Music, Apple Arcade, Apple iCloud und im Premium-Dienst Apple Fitness +. Es gibt insgesamt drei Modelle, die alle um je drei Euro teurer geworden sind. Einzelpersonen zahlen 19,95 Euro im Monat. Das Familienmodell ist auf 25,95 Euro angestiegen und Apple One Premium liegt nun bei 34,95 Euro monatlich.