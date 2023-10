Werbung

Auch Disney plant, die Tarifstruktur seines Streamingangebots Disney+ zu überarbeiten. Neben einer Verteuerung des bisherigen Abonnements wird Disney sein Angebot aber auch in unterschiedliche Tarifmodelle diversifizieren. Ab dem 1. November 2023 wird das Angebot folglich nicht mehr aus dem bisherigen einheitlichen Tarif für 8,99 Euro im Monat bestehen.

Disney wird hingegen sein Angebot in drei Angebote, mit unterschiedlichem Funktionsumfang, aufsplitten. Dabei lässt sich einfach ausgedrückt feststellen, dass das bisherige Angebot im Prinzip um drei Euro verteuert, auf 11,99 Euro. Zudem erhält das Abonnement mit den bisher gewohnten Features mit Disney+ Premium auch einen neuen Namen. Der Jahrespreis dafür steigt ebenfalls an, um 30 Euro auf 119,90 Euro. Im Verhältnis zur monatlichen Belastung lassen sich so aber die Kosten zumindest für zwei Monate sparen.

Das neue Mittelklassenangebot mit reduziertem Funktionsumfang übernimmt die Rolle des vormaligen Einheitstarifs, für 8,99 Euro im Monat und 89,90 Euro im Jahrespaket. Die Inhalte können damit nur noch in maximal Full-HD-Auflösung angeschaut werden. Beim Sourround-Ton muss auf die Dolby-Atmos-Funktion verzichtet werden.

Für das neue Einführungsangebot kopiert Disney die Strategie des Konkurrenten Netflix, indem sie dieses vergünstigt aber mit Werbung anbieten. Den neuen Disney+ Standard-Tarif gibt es nur in monatlicher Abrechnung für 5,99 Euro. Dafür müssen sich die Nutzer allerdings auf Werbeunterbrechungen in Filmen und Serien einstellen. Das Angebot ist seinerseits auf die Full-HD-Auflösung begrenzt und verfügt nicht über die Offlinefunktion der anderen beiden Tarife.

Bestandskunden bleiben zunächst noch von den Änderungen verschont, diese betreffen ab dem 1. November zunächst nur Neukunden. Bestehende Abo's für Disney+ werden, zum derzeit noch bestehenden Abopreis, automatisch auf das Premium-Abo umgestellt. Wie lange Disney das beibehält ist allerdings unklar.