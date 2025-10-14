Werbung

ASRock Rack hat mit dem 4U16X-GNR2/ZC eine neue Serverplattform vorgestellt, die erstmals die NVIDIA-HGX-B300-Plattform mit ZutaCore-HyperCool-Wasserlos-Direktkühlung kombiniert.

Das 4U16X-GNR2/ZC ist vorrangig für KI-Rechenzentren gedacht und integriert die NVIDIA-HGX-B300-Plattform in ein 4U-Rackmount-Gehäuse. Herzstück des neuen Systems ist die ZutaCores-HyperCool-Technologie, ein zweiphasiges, wasserloses Flüssigkühlsystem, das Wärme direkt an der Quelle abführt. Dabei kommt eine nichtleitende, nichtkorrosive dielektrische Flüssigkeit zum Einsatz, die selbst im Fall eines Lecks eine sichere Funktion des Systems gewährleisten will.

Die Einführung der Technologie stellt eine Reaktion auf die größten Herausforderungen im KI-Bereich dar: die effiziente Kühlung von Hochleistungsprozessoren. Herkömmliche Luftkühlungen stoßen bei der thermischen Last moderner Beschleunigerplattformen zunehmend an ihre Grenzen. Die ZutaCore-Lösung will hier durch die direkte Wärmeabfuhr eine deutlich höhere Effizienz bieten und gleichzeitig die Betriebskosten verringern, was wiederum die Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit von KI-Fabriken verbessern soll.

Das System richtet sich vornehmlich an Unternehmen, die ihre eigene KI-Infrastruktur aufbauen wollen. Durch die Integration der NVIDIA-HGX-B300-Plattform soll eine Grundlage für Anwendungen in den Bereichen maschinelles Lernen, Datenanalyse und autonome Systeme zur Verfügung gestellt werden.

Neben dem neuen Flüssigkühlungsmodell stellt ASRock Rack mit dem 8U16X-GNR2 aber auch eine konventionelle, luftgekühlte Variante, auf Basis der gleichen NVIDIA-HGX-B300-Plattform vor, die für bestehende Rechenzentrumsumgebungen ausgelegt ist.

Ebenfalls neu im Sortiment des Herstellers ist das 4UXGM-GNR2 CX8 System, das auf der NVIDIA MGX-Referenzarchitektur basiert und mit NVIDIA-RTX-PRO-6000-Blackwell-Server-GPUs, ConnectX-8 SuperNICs und BlueField-3 DPUs ausgestattet ist. Diese Plattform will ihrerseits anspruchsvolle KI-Inferenz- und Visual-Computing-Workloads mit hoher Flexibilität und Bandbreite unterstützen.