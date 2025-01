Werbung

Im Kühlungsbereich gibt es bei Thermaltake während der diesjährigen CES vor allem zwei auffällige Neuheiten: Die AiO-Kühlungsserien MAGFloe und MAGCurve. Beide fallen durch große Displays auf. Während das Display der MagFloe-Serie flach ist, ist das AMOLED-Display der MAGCurve-Serie sogar gewölbt.

Beide AiO-Kühlungsserien sollen mit hoher Kühlleistung überzeugen. Für eine einfachere Verkabelung kommt das magnetisch MagForce 2.0-Schnellverbindungssystem zum Einsatz. Gemeinsam ist beiden Serien auch, dass ihre großen Displays deutlich auffälliger sind als die oft nur um die 2 Zoll großen Displays anderer AiO-Kühlungen.

Bei der MagFloe-Serie (bzw. in Langform MAGFloe Ultra ARGB Sync-Serie) nutzt Thermaltake einfach ein planes LCD mit 480 x 480 Pixeln. Es kann eigene Bilder, GIFs oder Videos sowie Uhrzeit, Wetter und Systeminformationen anzeigen. Zur Einrichtung wird die TT RGB Plus-Software oder alternativ am Smartphone die TT PlayLink-App genutzt. Innerhalb der Serie gibt es schwarze und weiße Modelle und Radiatoren im 360- oder 420-mm-Format. An den Wärmetauschern sitzen SWAFAN-EX-ARGB-Lüfter. Diese AiO-Kühlungen sollen für die aktuellen AMD- und Intel-Plattformen geeignet sein.

In der MAGCurve-Serie gibt es mit der MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync vorerst nur ein Modell (das aber ebenfalls in einer schwarzen und einer weißen Variante). Bei ihm verbaut Thermaltake sogar ein 6,67 Zoll großes und gewölbtes AMOLED-Display, das mit 2.400 x 1.080 Pixeln auflöst. Durch die Wölbung ist das Display von zwei Seiten aus sichtbar. Es erinnert etwas an die Panorama-Serie von Tryx und soll sogar ebenfalls einen 3D-Effekt bieten, ohne dass dafür eine 3D-Brille nötig wäre. Durch einen Split-Screen-Modus können auf beiden Displayhälften unterschiedliche Inhalte angezeigt werden. Auf dem Display lässt sich z.B. auch das Livebild einer Smartphone-Kamera anzeigen. Einstellungen lassen sich obendrein bei dieser AiO-Kühlung wahlweise am PC über die TT-RGB-Plus-3.0-Software oder über das Smartphone mit der TT-PlayLink-Mobile-App vornehmen.

Zu Preisen und zur Verfügbarkeit der neuen AiO-Kühlungen macht Thermaltake bisher keine Angaben. Bei der MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync dürfte vor allem der Preisvergleich zur Tryx Panorama ARGB 360 spannend werden - die wird für rund 380 Euro angeboten.